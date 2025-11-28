देश में हर साल अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी में चार साल की सेवा के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाती है. योजना का उद्देश्य युवाओं को देश सेवा का अवसर देना और उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और प्रशिक्षण के जरिए मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत हर साल करीब 1 लाख पदों पर भर्ती की योजना बनाई जा रही है, जबकि वर्तमान में हर साल करीब 50 हजार युवा अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होते हैं.

भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती दो पदों पर होती है जीडी (General Duty) और तकनीकी पद. जीडी कांस्टेबल के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि तकनीकी पद के लिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है. उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक निर्धारित की गई है. चार साल की सेवा के बाद केवल 25 फीसदी को स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा, जबकि 75 फीसदी की सेवा समाप्त हो जाती है. पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस भर्ती में आरक्षण का भी लाभ मिलता है.

एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ गणित, भौतिकी और अंग्रेजी में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए. एयरफोर्स में इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक भी अप्लाई करने के योग्य हैं. शारीरिक फिटनेस और मेडिकल टेस्ट पास करना भी जरूरी है.

क्या है जरूरी?

इंडियन नेवी भी हर साल अग्निवीर भर्ती करती है. इसके दो पद हैं SSR (Senior Secondary Recruit) और MR (Matric Recruit). SSR के लिए उम्मीदवार का साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है और गणित, भौतिकी के साथ कम से कम एक अन्य विषय जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान पास होना चाहिए. MR पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है और कम से कम 50% नंबर होना चाहिए. दोनों पदों पर मेडिकल और फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है.

आवेदन प्रोसेस

अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं. उम्मीदवार संबंधित भर्ती पोर्टल या इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करना होता है. आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म जमा करना होता है. चयन प्रक्रिया में लेखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं.



यह भी पढ़ें - Delhi Police SSC Exam 2025: एसएससी ने जारी की कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल की एग्जाम डेट्स, जानें पूरी डीटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI