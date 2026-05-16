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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Advanced 2026 परीक्षा कल, ड्रेस कोड से लेकर एग्जाम गाइडलाइन तक यहां जानें सभी जरूरी बातें

JEE Advanced 2026 परीक्षा कल, ड्रेस कोड से लेकर एग्जाम गाइडलाइन तक यहां जानें सभी जरूरी बातें

छात्रों को समय से पहले सेंटर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि बायोमेट्रिक जांच और फ्रिस्किंग में परेशानी न हो. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखना अनिवार्य होगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 May 2026 08:11 PM (IST)
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JEE Advanced 2026: देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन रविवार 17 मई को किया जाएगा. इस बार परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की ओर से देश भर के परीक्षा केंद्रों पर कराया जा रहा है. परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड और एग्जाम सेंटर से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा. जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा दो  में शिफ्ट में आयोजित होगी.

9 बजे से होगा पहला पेपर

पहला पेपर सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा, जबकि दूसरा पेपर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा 1 घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी और छात्र परीक्षा के दौरान भाषा बदल भी सकेंगे. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का एड्रेस, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश दिए गए हैं. उम्मीदवार 17 मई दोपहर 2:30 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

परीक्षा केंद्र में क्या-क्या ले जाना जरूरी?

परीक्षा देने जा रहे हैं छात्रों को समय से पहले सेंटर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि बायोमेट्रिक जांच और फ्रिस्किंग में परेशानी न हो. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखना अनिवार्य होगा. उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड, कोई एक ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ और दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होगा. इसके अलावा पेन, पेंसिल और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाने की परमिशन दी गई है. 

इन चीजों को ले जाने पर पूरी तरह बैन 

परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या संदिग्ध सामान की अनुमति नहीं होगी. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेन ड्राइव और स्कैनर जैसे डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा वॉलेट, हैंडबैग, कैमरा, गॉगल्स, लिखित नोटिस, प्रिंटेड पेपर, राइटिंग पैड, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, इरेजर, पेंसिल बॉक्स और किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. 

ये भी पढ़ें-UPSC ने जारी किया सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

ड्रेस कोड को लेकर भी जारी हुए सख्त नियम 

आईआईटी रुड़की ने उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह किसी भी तरह की ज्वेलरी या धातु से बनी चीजे पहनकर परीक्षा केंद्र न पहुंचे. अंगूठी, चैन, ब्रेसलेट, पेंडेंट, कान की बालियां, नोज पिन, बैज और ब्रोच जैसी चीजों से बचने को कहा गया है. इसके अलावा बड़े बटन वाले कपड़े पहनने से भी मना किया गया है. उम्मीदवारों को खुले फुटवियर जैसे चप्पल या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है. परीक्षा केंद्र के अंदर ताबीज या किसी प्रकार के चार्म पहनने की भी अनुमति नहीं होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 May 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
JEE Advanced 2026 JEE Advanced Exam Guidelines JEE Admit Card 2026 JEE Dress Code
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