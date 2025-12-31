हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाबड़ी खबर: UP पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 32,679 पदों के लिए इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन

बड़ी खबर: UP पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 32,679 पदों के लिए इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन

उत्तर प्रदेश पुलिस में आई बड़ी सिपाही भर्ती. सरकारी नौकरी का सपना संजोय हुए उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकार ने नए साल पर खुशखबरी दी है. आज से हो सकेंगे आवेदन.

By : विवेक राय | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 31 Dec 2025 06:22 PM (IST)
लंबे वक्त से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 32679 सिपाही पदों के लिए आवेदन मांगे हैं जिसकी शुरूआत 31 दिसंबर यानी आज से हो चुकी है. लंबे वक्त से इस नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था जिस पर आज विभाग ने मोहर लगा दी है. विभाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर की जिसमें भर्ती की पूरी जानकारी शेयर की गई है.

कुल इतने पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

आपको बता दें कि नए साल की शुरूआत से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस एंव प्रदोन्नति विभाग ने सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं का बड़ी राहत दी है. विभाग ने पहले 60,244 पदों पर भर्तियां निकाली थीं और अब फिर से 32679 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं जिसकी शुरूआत 31 दिसंबर 2025 से हो चुकी है. विभाग की ओर से जारी नोटिस में आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 बताई गई है. अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस सिपाही भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. विभाग ने विज्ञप्ति में  विस्तृत सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट को भी मेंशन किया है जो uppbpb.gov.in है.

कितनी होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा भी जान लीजिए

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है तो वहीं महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी. तो वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी. आपको बता दें कि इस बार सभी वर्गों को अतिरक्त छूट नहीं दी गई है. अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.

Published at : 31 Dec 2025 06:08 PM (IST)
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
