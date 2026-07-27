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हिंदी न्यूज़शिक्षागुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS पेपर लीक का आरोप, 12 में से 11 सवाल वायरल 

गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS पेपर लीक का आरोप, 12 में से 11 सवाल वायरल 

Gujarat Ayurved University Paper Leak: गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएएमएस थर्ड ईयर के शल्य तंत्र-1 सब्जेक्ट की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप सामने आए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Jul 2026 06:01 PM (IST)
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Gujarat Ayurved University Paper Leak: नीट पेपर लीक को लेकर मामले अभी थमे भी नहीं थे कि गुजरात के जामनगर से पेपर लीक का एक और विवादित मामला सामने आ गया है. जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है. यूनिवर्सिटी के अंतर्गत BAMS थर्ड ईयर के शल्य तंत्र-1 सब्जेक्ट की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप सामने आए हैं. दावा किया जा रहा है की परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हुए 12 जरूरी सवालों में से 11 परीक्षा में पूछे गए. इसके बाद छात्रों और अलग-अलग छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. 

परीक्षा से पहले ही सवाल वायरल होने का आरोप 

20 जुलाई को आयोजित BAMS थर्ड ईयर की शल्य तंत्र-1 की परीक्षा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर कुछ जरूरी प्रश्न वायरल होने की बात सामने आई. परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों ने दावा किया कि की वायरल हुए 12 सवालों में से 11 प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र में शामिल थे. इस दावे के बाद पेपर लीक की आशंका बढ़ गई. 

परीक्षा के बाद सामने आया मामला 

बताया जा रहा है कि परीक्षा देने वाले कई छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी मिली. इसके बाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे. छात्रों का कहना है कि अगर वायरल सामग्री और प्रश्न पत्र में इतनी समानता है, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. 

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जांच के लिए बनाई गई विशेष समिति 

यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक परीक्षा निदेशक एच. पी. झाला के अनुसार परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई थी. बाद में यह सूचना मिली कि परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर कुछ सवाल वायरल हुए, इसके बाद कुलपति से चर्चा कर मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने का फैसला लिया गया.  यूनिवर्सिटी का कहना है कि समिति वायरल सामग्री, मूल प्रश्न पत्र और दूसरे संबंधित तथ्यों की जांच करेगी. अगर जांच में नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

छात्र संगठन ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग 

युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच की मांग की है. संगठनों का कहना है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि हुई है, तो समझदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लिया जाए. संगठनों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल उससे संबंध 20 से 25 कॉलेज के दूसरे विषयों की परीक्षा पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
BAMS Paper Leak Gujarat Ayurved University Paper Leak Gujarat Exam Leak
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