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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी

UPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी

यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप के 2,759 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाए जा रहा है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Aug 2026 09:31 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए परीक्षा शहर जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों में इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वह आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 9 अगस्त 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जारी की गई सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है. परीक्षा केंद्र का पूरा पता और दूसरी जरूरी डिटेल एडमिट कार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. 

2,759 पदों पर हो रही है भर्ती 

यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप के 2,759 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाए जा रहा है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह समय रहते अपनी एग्जाम सिटी की जानकारी देख ले ताकि यात्रा और दूसरी व्यवस्था पहले से चेक कर सकें.  

सिटी स्लिप में क्या-क्या जानकारी मिलेगी? 

यूपीएसएसएससी एजीटीए एग्जाम सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को परीक्षा शहर से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई. इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदन संख्या, जन्म तिथि, जेंडर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी स्टेटस, परीक्षा की तारीख, परीक्षा शहर और शिफ्ट की जानकारी दर्ज होगी. हालांकि इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता नहीं दिया गया है, यह जानकारी केवल एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगी. 

कब जारी होगा एडमिट कार्ड? 

आयोग के नोटिस के अनुसार यूपीएसएसएससी एजीटीए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाने की संभावना है.  बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड 5 या 6 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा. उम्मीदवार अपने लोगिन क्रैडेंशियल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा दिन से जुड़े जरूरी निर्देश दिए जाएंगे. यूपीएसएसएससी एजीटीए मुख्य लिखित परीक्षा 9 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश  के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें. 

ये भी पढ़ें-SBI PO परीक्षा 1 अगस्त से, एग्जाम सेंटर जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी गाइडलाइंस

कैसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप?

  • सबसे पहले यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं. 
  • होमपेज पर यूपीएसएसएससी एजीटीए ग्रुप सी सिटी स्लिप के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें. 
  • सबमिट करते ही स्क्रीन पर एग्जाम सिटी स्लिप दिखाई देगी. 
  • इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें. 

ये भी पढ़ें-ISRO में 410 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन शुरू, 29 अगस्त तक करें आवेदन

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Aug 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
UPSSSC AGTA Exam City Slip UPSSSC Agriculture Technical Assistant UPSSSC AGTA 2026 UPSSSC Admit Card
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