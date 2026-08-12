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हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली के सरकारी स्कूलों में यूपीएससी ने निकाली भर्ती, 828 खाली पदों को भरा जाएगा

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यूपीएससी ने निकाली भर्ती, 828 खाली पदों को भरा जाएगा

दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पद खाली है. UPSC की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के बाद दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इन रिक्त पदों से जुड़ी जानकारी दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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Delhi Government School: दिल्ली की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बाद अब स्कूलों के प्रशासनिक पदों को लेकर भी बड़ी संख्या में रिक्तियां सामने आई है. दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पद खाली है. इन पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा. संघ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के बाद दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इन रिक्त पदों से जुड़ी जानकारी दी है. वहीं दिल्ली में शिक्षा निदेशालय करीब 1090 सरकारी स्कूलों का संचालन करता है. इनमें प्रिंसिपल के 124 पद और वाइस प्रिंसिपल के 704 पद खाली है. इन सभी 828 पदों पर यूपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी.
 
प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 पदों पर भर्ती

दिल्ली में शिक्षा निदेशालय  की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार के अनुसार सीधी भर्ती के लिए प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 पद खाली है. इस तरह दोनों पदों को मिलाकर कुल 828 रिक्तियां है. प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 950 स्वीकृत पद है, वहीं वाइस प्रिंसिपल के लिए 1,670 पद स्वीकृत है. वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हो गई थी. इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

50 फीसदी पद भरें जाते हैं UPSC से

संगठन के अनुसार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों पदों की स्वीकृति संख्या में 50 प्रतिशत पद  सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने हैं. इन पदों पर भर्ती यूपीएससी करता है, बाकी 50 वृद्धि पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है. प्रिंसिपल के कुल 950 पदों में से 475 पद स्वीकृत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है. इनमें 124 पद वर्तमान में खाली है, वहीं प्रमोशन कोट के करीब 250 पद भरे जा चुके हैं और करीब 225 पद अभी रिक्त बताए .

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वाइस प्रिंसिपल के पदों की स्थिति

वाइस प्रिंसिपल के 1670 स्वीकृत पदों में से 835 पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है. इनमें से 704 पद खाली है, जिन्हें अब यूपीएससी के जरिए भरा जाएगा. वहीं प्रमोशन कोर्ट के करीब 400 पद फिलहाल एडहॉक वाइस प्रिंसिपल के जरिए संभाले जा रहे हैं. एसोसिएशन के अनुसार इसके बाद भी प्रमोशन कोटे में करीब 435 पद खाली है.

ऐसे करें आवेदन

  • प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर आवेदन के लिए सबसे पहले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद नाम और नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल दर्ज करें.
  • अब निर्धारित वर्ग के अनुसार आवेदन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
  • लास्ट में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें. 

ये भी पढ़ें-कौन है दीप्ति गौड़ मुखर्जी, जो बनीं उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव?

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Education News Delhi Government School Delhi School Recruitment 2026 Delhi Principal Vacancy
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