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बॉम्बे हाईकोर्ट को कुक की जरूरत, 10वीं-12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने रसोइया के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 18 पदों को भर जाना है. वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता सिर्फ चौथी कक्षा पास है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए मुंबई हाईकोर्ट में नौकरी पाने का मौका है. मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने रसोइया के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 18 पदों को भर जाना है. वहीं इस भर्ती की खास बात यह है कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ चौथी कक्षा पास रखी गई है. ऐसे में कक्षा 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन रखी गई है. इन पदों के लिए उम्मीदवारों को फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना होगा. 

कितनी है वैकेंसी और क्या है योग्यता?

मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 18 पदों पर भर्ती की जानी है. इनमें एक पद दिव्यांग उम्मीदवार के लिए आरक्षित है. कुक पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम चौथी कक्षा पास होना जरूरी है. जिन उम्मीदवारों ने 10वीं 12वीं या इससे ज्यादा पढ़ाई की है. वह भी आवेदन के योग्य है. अगर किसी उम्मीदवार के पास चौथी कक्षा की मार्कशीट नहीं है, तो आवेदन में चौथी कक्षा के लिए 50 प्रतिशत अंक का अनुमानित स्कोर दर्ज करने का प्रावधान है. इसके अलावा उम्मीदवार को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में पढ़ने-लिखने और बोलने के ज्ञान होना चाहिए. वहीं उम्मीदवार को शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना बनाना आना चाहिए.

52 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी 

बॉम्बे हाईकोर्ट में कुक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तौर पर मैट्रिक्स लेवल एस 3 में सैलरी दी जाएगी. इन पदों पर सैलरी 16,600 से 52,400 तक मिलेगी. इसके अलावा नियमानुसार दूसरे सरकारी भत्ते भी मिलेंगे. वहीं इन पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष होनी चाहिए. पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष रखी गई है. वहीं कोर्ट या सरकारी कर्मचारी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं. 

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50 अंकों के आधार पर होगा चयन 

उम्मीदवारों का चयन कुल 50 अंकों की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कुकिंग प्रैक्टिकल टेस्ट का होगा. कुकिंग प्रैक्टिकल टेस्ट 30 अंकों का होगा. इसमें कम से कम 15 अंक हासिल करना जरूरी है. इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट 10 अंकों का और ओरल इंटरव्यू 10 अंकों का होगा, जो उम्मीदवार प्रैक्टिकल कुकिंग टेस्ट में सफल नहीं होंगे वह आगे के प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे. वहीं अंतिम चरण तीनों चरणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा. 

ऐसे भेजना होगा आवेदन 

उम्मीदवारों को मुंबई हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद फोटो लगानी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट की सेल्फ एसिस्टेड कॉपी जमा करनी होगी. आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्वयंपाकी लिखना होगा. इसके बाद पूरा आवेदन केवल स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना होगा. स्पीड पोस्ट पर एड्रेस प्रबंधक प्रशासन, मुंबई हाई कोर्ट, बेंच औरंगाबाद जालना रोड, छत्रपति संभाजी नगर-431009 पर 10 सितंबर शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए. दूसरे किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वहीं आवेदन जमा करते समय कोई फीस भी नहीं देनी होगी. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
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