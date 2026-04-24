UP Board 10th Result 2026: अयोध्या की बेटियों ने दिखाया अपना जलवा, टॉप-10 में तीन ने मारी बाजी

यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा के नतीजे गुरुवार (23 अप्रैल) को घोषित कर दिए गए. इसमें राम नगरी अयोध्या की लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई. इनकी कामयाबी का आलम यह है कि टॉप-10 मेरिट लिस्ट में तीन छात्राओं ने अपना नाम दर्ज कराया और जिले का नाम रोशन कर दिया.

कैसा रहा छात्राओं का प्रदर्शन?

अयोध्या की छात्राओं ने इस बार यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा आराध्या जायसवाल ने 600 में से 578 अंक हासिल कर प्रदेश में 9वीं रैंक प्राप्त की है. वहीं, एमएस नाज इंटर कॉलेज, सुचितागंज सोहावल की अंबिका कसौधन ने 577 अंकों के साथ प्रदेश में 10वीं रैंक हासिल की है. इसके अलावा कैनोसा इंटर कॉलेज की प्राची पांडे ने 96.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर टॉप-10 में स्थान बनाया है. छात्राओं ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया है. तीनों छात्राओं की इस उपलब्धि से परिवार और विद्यालयों में खुशी का माहौल है. शिक्षकों ने इसे कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम बताया है.

12वीं की परीक्षा में कैसा रहा रिजल्ट?

इस बार इंटरमीडिएट यानी 12वीं की टॉप-10 सूची में अयोध्या जनपद का कोई भी छात्र-छात्रा शामिल नहीं हो सका. फिलहाल, अयोध्या की इन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

स्कूलों ने भी दिखाया जोश

कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर लिंडा थॉमस ने बताया कि यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमें इन मेधावी छात्राओं से पहले से ही उम्मीद थी और उन्होंने उसे साबित कर दिखाया. हमने इन पर विशेष फोकस किया था, जिसका परिणाम आज प्रदेश में 9वें और 10वें स्थान के रूप में सामने आया है. बच्चों ने कड़ी मेहनत की. साथ ही पूरे स्टाफ, मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का भी हमें लगातार सहयोग और प्रोत्साहन मिला.

कैसा रहा यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजों में इस साल पास प्रतिशत बेहतर देखने को मिला. 10वीं कक्षा में कुल 90.42% छात्र सफल रहे, जबकि 12वीं में 80.83% परीक्षार्थी पास हुए. यूपी बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10वीं में 87.30% छात्र पास हुए, वहीं छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 93.76% सफलता हासिल की. 12वीं कक्षा में 75.04% छात्र सफल रहे, जबकि 86.32% छात्राओं ने परीक्षा पास कर बढ़त बनाई.

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