देशभर में आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के दौरान सामने आई तकनीकी गड़बड़ी ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. 30 मई को आयोजित परीक्षा के दूसरे शिफ्ट में कई परीक्षा केंद्रों पर देरी और व्यवधान की खबरें सामने आईं, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नए परीक्षा तिथियों की घोषणा करने का फैसला किया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को इस तकनीकी समस्या के कारण नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. नई परीक्षा तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी.

तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित हुई परीक्षा प्रक्रिया

रिपोर्ट्स के अनुसार, 30 मई को CUET UG 2026 की परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी. विशेष रूप से दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. इस स्थिति ने छात्रों में असमंजस और तनाव पैदा कर दिया. परीक्षा में देरी के चलते कई छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मामला तेजी से सामने आया.

We know today's unfortunate technical disruption caused distress for some CUET (UG) 2026 candidates.



Candidates who did their Biometric Registration and were present at their examination centres today (i.e. 30.05.2026 in Shift-I), but couldn't complete their examination due to… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026

TCS iON ने मानी गलती, मांगी माफी

परीक्षा संचालन से जुड़ी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी TCS iON ने इस गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. कंपनी ने बताया कि उनके सिस्टम के एक केंद्रीय हिस्से में तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी हुई. TCS iON ने यह भी कहा कि उनकी तकनीकी टीमों ने तुरंत समस्या को ठीक करने के लिए काम किया और परीक्षा संचालन को सामान्य करने की कोशिश की. साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिया गया है.

NTA का स्पष्टीकरण और राहत के उपाय

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह समस्या सेवा प्रदाता के स्तर पर उत्पन्न हुई थी, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया गया. एजेंसी ने आश्वासन दिया कि प्रभावित छात्रों को अतिरिक्त समय (compensatory time) दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों की परीक्षा प्रभावित हुई है, उनके लिए नई परीक्षा तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी.

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छात्रों के हित में उठाए गए कदम

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है. इसी दिशा में प्रभावित छात्रों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके. एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि आगे की परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी.

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