Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीट परीक्षा को सुरक्षित बनाने पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात होगी.

परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

पेपर लीक मामले में जांच जारी, कई गिरफ्तारियां हुईं.

सुरक्षा के लिए गृह, आईटी मंत्रालय व राज्य प्रशासन मिलकर काम कर रहे.

NEET परीक्षा को लेकर पहले जो विवाद हुआ था उसके बाद अब सरकार बहुत सख्त हो गई है. री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है. अब सेंटर्स पर पैरा मिलिट्री फोर्स लगाने का प्लान सामने आया है

सुरक्षा को लेकर बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार

NEET UG 2026 री एग्जाम को लेकर एक नया सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. इसमें परीक्षा सेंटर्स की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है. योजना के अनुसार हर सेंटर पर पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती हो सकती है. इसका उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है.परीक्षा कराने वाली संस्था NTA ने यह पूरा प्लान तैयार किया है. इसमें हर स्टेप को ध्यान में रखा गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके.

सेंटर्स पर होगी कड़ी निगरानी

सरकार का फोकस इस बार सिर्फ पेपर कराने पर नहीं है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षित रखने पर है. इसी कारण परीक्षा सेंटर्स पर पैरा मिलिट्री फोर्स को लगाया जा सकता है. ये फोर्स एंट्री से लेकर एग्जाम खत्म होने तक निगरानी करेगी.हर सेंटर पर सख्त चेकिंग होगी. किसी भी तरह की बाहरी गतिविधि पर तुरंत रोक लगाई जाएगी. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

पेपर लीक के बाद सख्ती बढ़ी

NEET UG परीक्षा में पहले पेपर लीक का मामला सामने आया था. इसके बाद सरकार ने पूरे सिस्टम को फिर से मजबूत करने का फैसला लिया. जांच एजेंसी CBI इस मामले की जांच कर रही है.अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है. सरकार चाहती है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो.

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कई एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम

इस बार परीक्षा को सफल बनाने के लिए कई विभाग एक साथ काम कर रहे हैं. इसमें गृह मंत्रालय आईटी मंत्रालय डाक विभाग और राज्य प्रशासन शामिल हैं. सभी का मकसद परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है.पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती से सुरक्षा और मजबूत होने की उम्मीद है. इससे परीक्षा सेंटर्स पर किसी भी तरह की बाहरी दखल की संभावना कम हो जाएगी.

छात्रों के लिए सख्त लेकिन सुरक्षित सिस्टम

सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों को परेशान करने के लिए नहीं है. बल्कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए है. हर छात्र को समान अवसर मिले यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.परीक्षा सेंटर्स पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और मॉनिटरिंग आधारित बनाया जा रहा है.

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