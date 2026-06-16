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हिंदी न्यूज़शिक्षाउत्तर प्रदेश बीएड रिजल्ट 2026 जारी, अलीगढ़ की वन्दना सिंह बनीं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की टॉपर

उत्तर प्रदेश बीएड रिजल्ट 2026 जारी, अलीगढ़ की वन्दना सिंह बनीं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की टॉपर

उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, अलीगढ़ की वन्दना सिंह ने हासिल की पहली रैंक,परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है.जानें पूरी जानकारी...

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jun 2026 08:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में अलीगढ़ की वन्दना सिंह ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है.उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज  डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में जारी किया गया.इस दौरान टॉप करने वाले अभ्यर्थियों से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और अधिकारियों ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.उच्च शिक्षा मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की टीम को भी बधाई दी.

72 जिलों के 1011 केंद्रों पर हुई परीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को दी थी. परीक्षा 31 मई 2026 को प्रदेश के 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई.
परीक्षा दो पालियों में हुई. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई.इस परीक्षा के लिए कुल 4,44,958 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 2,72,659 महिलाएं, 1,72,297 पुरुष और 2 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल थे.

परीक्षा में 90 प्रतिशत रही उपस्थिति

  • बीएड प्रवेश परीक्षा में पहली पाली में 4,00,499 और दूसरी पाली में 4,00,756 अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा में कुल उपस्थिति लगभग 90 प्रतिशत रही.
  • कासगंज और पीलीभीत जिलों में सबसे ज्यादा 95 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 84 प्रतिशत उपस्थिति रही.

AI और बायोमेट्रिक से हुई निगरानी

परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया. सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया.परीक्षा केंद्रों पर 22 हजार से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए.इसके अलावा 5651 बायोमेट्रिक मशीनों से अभ्यर्थियों की पहचान की गई. फेस रिकॉग्निशन और फिंगर प्रिंट के जरिए उपस्थिति दर्ज की गई. परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का इस्तेमाल करने वाले चार अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द कर दिया गया.

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चार लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिली रैंक
ओएमआर शीट की डबल स्कैनिंग और इमेज स्कैनिंग के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया. कुल 4,00,107 अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई. इनमें 1,53,612 पुरुष, 2,46,494 महिला और एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं.

अलीगढ़ की वन्दना सिंह ने किया टॉप
बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में अलीगढ़ की वन्दना सिंह ने विज्ञान वर्ग से प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया.अलीगढ़ के नितिन पचौरी ने दूसरा स्थान और जौनपुर की मिश्रा खुशी अजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया.टॉप 10 में चार पुरुष और छह महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई.

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बनाया नया रिकॉर्ड
परीक्षा में तकनीक के इस्तेमाल और बेहतर व्यवस्था के कारण बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पारदर्शी और नकलविहीन परीक्षा संचालन का नया उदाहरण पेश किया है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Education Vandana Singh UP B.Ed Result 2026 UP B.Ed Entrance Exam Result 2026
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