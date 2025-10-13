UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट

उत्तराखंड स्नातक स्तरीय UKSSSC परीक्षा 21 सितम्बर को आयोजित हुई थी. जिसमें पेपर लीक के बाद छात्रों ने आन्दोलन शुरू किया था, छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे. वहीं राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को 5 अक्तूबर को रद्द कर दिया था. जिसके बाद परीक्षा रद्द होने की खबर से आन्दोलनरत छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया था. वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि हमारी सरकार के लिए हमारे छात्र और युवा पहले हैं, हम उनके भविष्य को लेकर गंभीर हैं. अब इस परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें प्रदेश सरकार ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया है.

आयोग ने किया नई तारीख का ऐलान, इस दिन होगी परीक्षा

आपको बता दें कि UKSSSC की जो परीक्षा विगत पांच अक्टूबर को होनी थी, जिसे किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया था, वो परीक्षा अब 16 नवंबर को होगी. UKSSSC ने नई तारीख का एलान कर दिया है और लाइब्रेरियन की परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है. आपको बता दें कि परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में बेरोजगार संगठन के लोगों ने राजधानी देहरादून में डेरा जमाया था और आंदोलन शुरू कर दिया था. जिसके बाद उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि 21 सितंबर को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. जिसके बाद से परीक्षार्थी नई तिथि के ऐलान का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में सरकार ने नई तारीख 16 नवंबर का ऐलान करते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है.

क्यों रद्द हुई थी परीक्षा, ये था पूरा मामला

आपको बता दें कि 21 सितंबर को UKSSSC ने स्नातक स्तर की परीक्षा कराई थी, जिसके तीन पन्ने व्हाट्सएप के माध्यम से परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के बाद ही बाहर आ गए थे. इसमें खालिद मलिक नाम के व्यक्ति ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को अपने पेपर भेजे थे, इस प्रकरण में खालिद की बहन साबिया भी शामिल थी. फिलहाल खालिद और उसकी बहन साबिया न्यायिक हिरासत में हैं.

