हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET 2026: यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त न करें ये गलती, रद्द हो जाएगा आवेदन

UGC NET 2026: यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त न करें ये गलती, रद्द हो जाएगा आवेदन

UGC NET 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए जरूरी दिशा निर्देश और चेतावनी जारी की हैं. अगर उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरते समय कुछ सामान्य गलतियां करते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 May 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

UGC NET 2026 : यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा हर साल देशभर के लाखों छात्रों और शोधार्थियों के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए जरूरी है. इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए सिर्फ अच्छी तैयारी ही नहीं, बल्कि आवेदन प्रक्रिया में सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है.  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए जरूरी दिशा निर्देश और चेतावनी जारी की हैं. अगर उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरते समय कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, तो उनका आवेदन रद्द हो सकता है और परीक्षा में भाग लेने का मौका छिन सकता है. तो आइए जानते हैं कि यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलती न करें, जिससे आवेदन रद्द हो जाएगा. 

यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलती न करें
 
यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त एक से ज्यादा फॉर्म भरने की गलती न करें. एनटीए ने साफ किया है कि हर उम्मीदवार सिर्फ एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है. अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा फॉर्म जमा करता है, चाहे वह एक ही विषय के लिए हो या अलग-अलग विषयों के लिए, तो सिर्फ आखिरी सबमिट किया गया फॉर्म ही मान्य होगा. बाकि सभी फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे. इसलिए बार-बार फॉर्म भरने से बचें. वहीं आवेदन करने से पहले सभी जानकारियों को ध्यान से भरें और डबल-चेक करें. 
 
विषय का चयन सोच-समझकर करें

यूजीसी नेट में फॉर्म भरते समय विषय चुनना सबसे जरूरी कदम है. फॉर्म जमा होने के बाद विषय में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. उम्मीदवार को वहीं विषय चुनना चाहिए जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो. गलत विषय चुनने पर न सिर्फ आवेदन रद्द होने का खतरा है, बल्कि परिणाम और परीक्षा की पात्रता पर भी असर पड़ सकता है. आवेदन करने से पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और पात्रता शर्तों की जानकारी जरूर पढ़ लें. 

सभी जानकारी सही और साफ भरें

एनटीए ने जोर देकर कहा है कि आवेदन फॉर्म में भरी गई हर जानकारी सही और साफ होनी चाहिए. जिससे नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, श्रेणी (Category) और शैक्षणिक योग्यता जैसी सभी डिटेल्स सही भरें. अधूरी या गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द हो सकता है. गलत जानकारी के कारण एडमिट कार्ड या परिणाम में भी परेशानी हो सकती है.  फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों की एक बार फिर जांच कर लें. 

यह भी पढ़ें - Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

आवेदन की प्रक्रिया और स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

1. यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा. इसलिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. 

2. अब जरूरी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें. 

3.  व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और विषय चयन सही भरें. 

4. इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

5. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें. 

6. फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.  आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर और ईमेल सक्रिय रखें, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं इन्हीं माध्यम से भेजी जाएंगी. 

यूजीसी नेट फॉर्म की जरूरी डेट्स

यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसी दिन आवेदन शुल्क की भुगतान भी लास्ट डेट है, इसलिए दोनों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आवेदन में किसी प्रकार की गलती होती है, तो उम्मीदवार 22 से 24 मई 2026 के बीच करेक्शन विंडो का यूज कर सुधार कर सकते हैं. परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 10 जून 2026 तक और एडमिट कार्ड 15 जून 2026 तक जारी किए जाएंगे. इस साल परीक्षा 22 से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. 

आवेदन करते समय ध्यान रखें ये बातें

1. फॉर्म भरते समय जल्दबाजी न करें. 

2. डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें.

3. सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और भरें.

4. आवेदन जमा करने के बाद करेक्शन विंडो की तारीख नोट कर लें. 

यह भी पढ़ें - दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 10 May 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
NTA Guidelines UGC NET 2026 UGC NET Form UGC NET 2026 Application Form Mistakes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UGC NET 2026: यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त न करें ये गलती, रद्द हो जाएगा आवेदन
यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त न करें ये गलती, रद्द हो जाएगा आवेदन
शिक्षा
JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
शिक्षा
CBSE Board 12th Result: क्या आज जारी होगा CBSE Board 12th का रिजल्ट, DigiLocker ने लिखा- Coming Soon
क्या आज जारी होगा CBSE Board 12th का रिजल्ट, DigiLocker ने लिखा- Coming Soon
शिक्षा
IAS Subrata Gupta: IAS सुब्रत गुप्ता बने शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार, जानें कितनी मिलती है उन्हें सैलरी?
IAS सुब्रत गुप्ता बने शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार, जानें कितनी मिलती है उन्हें सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'उन्होंने बीजेपी में जाने के बजाय...', पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल
'उन्होंने बीजेपी में जाने के बजाय...', पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल
इंडिया
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
ट्रेंडिंग
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget