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RPSC APO Recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग में 371 पदों पर भर्ती, ₹1.77 लाख तक मिलेगी सैलरी, आवेदन शुरू
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के 371 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी.योग्य उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in 7 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं..
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे LLB पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने Assistant Prosecution Officer (APO) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 371 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 06:56 PM (IST)
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