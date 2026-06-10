RPSC APO भर्ती 2026 के तहत कुल 371 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें 355 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 15 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए तय किए गए हैं.यह भर्ती राजस्थान के अभियोजन विभाग में की जाएगी, जहां चयनित उम्मीदवार सरकारी मामलों में कानूनी कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे.