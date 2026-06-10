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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाRPSC APO Recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग में 371 पदों पर भर्ती, ₹1.77 लाख तक मिलेगी सैलरी, आवेदन शुरू

RPSC APO Recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग में 371 पदों पर भर्ती, ₹1.77 लाख तक मिलेगी सैलरी, आवेदन शुरू

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के 371 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी.योग्य उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in 7 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं..

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jun 2026 06:56 PM (IST)
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) के 371 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी.योग्य उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in 7 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं..

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे LLB पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने Assistant Prosecution Officer (APO) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 371 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

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RPSC APO भर्ती 2026 के तहत कुल 371 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें 355 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 15 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए तय किए गए हैं.यह भर्ती राजस्थान के अभियोजन विभाग में की जाएगी, जहां चयनित उम्मीदवार सरकारी मामलों में कानूनी कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे.
RPSC APO भर्ती 2026 के तहत कुल 371 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें 355 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 15 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए तय किए गए हैं.यह भर्ती राजस्थान के अभियोजन विभाग में की जाएगी, जहां चयनित उम्मीदवार सरकारी मामलों में कानूनी कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे.
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इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
Published at : 10 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JOB RPSC APO Recruitment 2026

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