अगर आप MBA करने का सपना देख रहे हैं और CAT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. IIM CAT 2025 के लिए आवेदन करने का आज अंतिम मौका है. अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो तुरंत आवेदन करें, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद पंजीकरण प्रक्रिया बंद हो जाएगी और फिर आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा. CAT 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

CAT 2025 के लिए आवेदन शुल्क दो श्रेणियों में बांटा गया है. सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2600 रुपये रखा गया है. SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 1300 रुपये है. महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही भरें.

सुधार का मौका भी मिलेगा

कई बार आवेदन भरते समय फोटो, सिग्नेचर या परीक्षा केंद्र की प्राथमिकताएं गलत भर दी जाती हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. आयोग ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक सुधार विंडो खोली है. इस दौरान उम्मीदवार अपनी गलती सुधार सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें, सुधार की यह आखिरी विंडो होगी, इसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा.

जरूरी तारीखें

आवेदन की अंतिम तिथि: आज शाम 5:00 बजे तक

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 5 नवंबर 2025

परीक्षा की तिथि: 30 नवंबर 2025

परिणाम जारी होने की संभावित तिथि: जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में

परीक्षा पैटर्न और केंद्र

CAT 2025 परीक्षा देशभर के 170 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान कम से कम 5 परीक्षा केंद्रों की प्राथमिकता देनी होगी.

परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी और तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इसमें तीन मुख्य सेक्शन होंगे:

वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC)

डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR)

क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA)

कौन-कौन से संस्थान भाग ले रहे हैं?

CAT परीक्षा सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बल्कि यह देश के प्रतिष्ठित IIMs में प्रवेश का टिकट है. इस बार CAT 2025 में भाग लेने वाले संस्थान हैं-

आईआईएम अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, बोधगया, कलकत्ता, इंदौर, जम्मू, काशीपुर, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, संबलपुर, शिलांग, सिरमौर, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर और विशाखापत्तनम.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

New Candidate Registration पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि भरें.

आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी भरें.

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.

भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें- Police Recruitment 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई, ऐसे होगा सिलेक्शन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI