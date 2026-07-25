5 साल में दोगुनी हुई NTA की इनकम, एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा 

NTA Income 2026: एक तरफ जहां देशभर में एनटीए की ओर से कराए जाने वाले नीट पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. देशभर में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी बड़ी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आय पिछले 5 वर्षों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई.

एनटीए की आय को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में एजेंसी की कुल आय 504.16 करोड रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1116.84 करोड़ रुपये पहुंच गई. इसी अवधि में एजेंसी का खर्च भी 440.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 1040.96 करोड़ रुपये हो गया. यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. उन्होंने बताया कि यह आंकड़े एनटीए के आय-व्यय खाते पर आधारित है, जिन्हें एजेंसी की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दी है.

5 साल में कैसे बढ़ी एनटीए की आय?

संसद में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से 2021-22 तक एनटीए की आय करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास बनी रही. हालांकि इसके बाद 2022 में एजेंसी की आय में बड़ी छलांग देखने को मिली और यह 900.56 करोड़ रुपये पहुंच गई. वहीं अगले साल यानी 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 1116.84 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह खर्च भी लगातार बढ़ता गया. 2019-20 में जहां एजेंसी का खर्च 440.20 करोड़ रुपये था, वही 2023-24 तक यह आंकड़ा बढ़कर 1040.96 करोड़ रुपये हो गया.

इस तरह से बढ़ी एनटीए की आय

वित्तवर्ष आय (करोड़ में) खर्च (करोड़ में)

2019-20 504.16 करोड़ रुपये 440.20 करोड़ रुपये

2020-21 515.16 करोड़ रुपये 436.25 करोड़ रुपये

2021-22 508.47 करोड़ रुपये 426.52 करोड़ रुपये

2022-23 900.56 करोड़ रुपये 681.52 करोड़ रुपये

2023-24 1116.84 करोड़ रुपये 1040.96 करोड़ रुपये

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2018 से अब तक 270 से ज्यादा परीक्षाएं

केंद्र सरकार ने संसद को यह भी बताया कि 2018 में स्थापना के बाद से अब तक एनटीए 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित कर चुकी है. इन परीक्षाओं में कुल 6.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया. साल 2026 में ही एजेंसी में 12 परीक्षाएं आयोजित की है, जिनमें 65 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

इतने कर्मचारियों के साथ काम करती है एनटीए

सरकार के अनुसार एनटीए में फिलहाल 39 स्थायी पद है और सभी पद डेपुटेशन के माध्यम से भरे गए हैं. इसके अलावा एजेंसी 73 संविदा कर्मचारियों और 124 आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा भी लेती है, जो देशभर में परीक्षाओं के संचालन और दूसरे कार्यों में सहयोग करते हैं. इसके अलावा एनटीए की आय और खर्च से जुड़े ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब एजेंसी नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन को लेकर सवालों के घेरे में चल रही है. इस मामले को लेकर देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग उठा रहे हैं.

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