#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा5 साल में दोगुनी हुई NTA की इनकम, एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा 

5 साल में दोगुनी हुई NTA की इनकम, एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा 

NTA Income: संसद में सामने आए आंकड़ों के अनुसार 2019-20 से 2021-22 तक एनटीए की आय करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास बनी रही. हालांकि, इसके बाद 2022 में एजेंसी की आय में बड़ी छलांग देखने को मिली.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

NTA Income 2026: एक तरफ जहां देशभर में एनटीए की ओर से कराए जाने वाले नीट पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. देशभर में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी बड़ी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आय पिछले 5 वर्षों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई.

एनटीए की आय को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में एजेंसी की कुल आय 504.16 करोड रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1116.84 करोड़ रुपये पहुंच गई. इसी अवधि में एजेंसी का खर्च भी 440.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 1040.96 करोड़ रुपये हो गया. यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. उन्होंने बताया कि यह आंकड़े एनटीए के आय-व्यय खाते पर आधारित है, जिन्हें एजेंसी की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दी है. 

5 साल में कैसे बढ़ी एनटीए की आय?

संसद में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से 2021-22 तक एनटीए की आय करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास बनी रही. हालांकि इसके बाद 2022 में एजेंसी की आय में बड़ी छलांग देखने को मिली और यह 900.56 करोड़ रुपये पहुंच गई. वहीं अगले साल यानी 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 1116.84 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह खर्च भी लगातार बढ़ता गया. 2019-20 में जहां एजेंसी का खर्च 440.20 करोड़ रुपये था, वही 2023-24 तक यह आंकड़ा बढ़कर 1040.96 करोड़ रुपये हो गया.

इस तरह से बढ़ी एनटीए की आय 

  • वित्तवर्ष              आय (करोड़ में)                        खर्च (करोड़ में) 
  • 2019-20          504.16  करोड़ रुपये                   440.20 करोड़ रुपये
  • 2020-21          515.16  करोड़ रुपये                  436.25 करोड़ रुपये
  • 2021-22          508.47  करोड़ रुपये                  426.52 करोड़ रुपये
  • 2022-23          900.56  करोड़ रुपये                  681.52 करोड़ रुपये
  • 2023-24         1116.84  करोड़ रुपये                1040.96 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें-Naresh Pal Gangwar: कौन हैं उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नरेश पाल गंगवार? पढ़ाई से लेकर सैलरी तक जानिए सबकुछ 

2018 से अब तक 270 से ज्यादा परीक्षाएं 

केंद्र सरकार ने संसद को यह भी बताया कि 2018 में स्थापना के बाद से अब तक एनटीए 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित कर चुकी है. इन परीक्षाओं में कुल 6.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया. साल 2026 में ही एजेंसी में 12 परीक्षाएं आयोजित की है, जिनमें 65 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 

इतने कर्मचारियों के साथ काम करती है एनटीए 

सरकार के अनुसार एनटीए में फिलहाल 39 स्थायी पद है और सभी पद डेपुटेशन के माध्यम से भरे गए हैं. इसके अलावा एजेंसी 73 संविदा कर्मचारियों और 124 आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा भी लेती है, जो देशभर में परीक्षाओं के संचालन और दूसरे कार्यों में सहयोग करते हैं.  इसके अलावा एनटीए की आय और खर्च से जुड़े ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब एजेंसी नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन को लेकर सवालों के घेरे में चल रही है. इस मामले को लेकर देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-RRB Group D Exam: रेलवे ने जारी की RRB ग्रुप D परीक्षा की सिटी स्लिप, 3 अगस्त को होना है एग्जाम

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
NTA Exam Nta Earnings NTA Income 2026 NTA Revenue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
5 साल में दोगुनी हुई NTA की इनकम, एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा 
5 साल में दोगुनी हुई NTA की इनकम, एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा 
शिक्षा
NCERT CIET में नौकरी पाने का शानदार मौका, संविदा के कई पदों पर निकली भर्ती
NCERT CIET में नौकरी पाने का शानदार मौका, संविदा के कई पदों पर निकली भर्ती
शिक्षा
US Students Visa Rules: अमेरिका में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, 15 सितंबर से बदलेंगे स्टूडेंट वीजा नियम
अमेरिका में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, 15 सितंबर से बदलेंगे स्टूडेंट वीजा नियम
शिक्षा
MBBS in Russia: रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: CJP और सरकार की बैठक से पहले जंतर-मंतर को बैरिकेड लगाकर किया सील, भारी सुरक्षा बल तैनात
Live: CJP और सरकार की बैठक से पहले जंतर-मंतर को बैरिकेड लगाकर किया सील, भारी सुरक्षा बल तैनात
क्रिकेट
रोहित शर्मा की साइन की हुई जर्सी पाकर खुश हुए जोस बटलर, इंस्टाग्राम पोस्ट में कही दिल जीतने वाली बात
रोहित शर्मा की साइन की हुई जर्सी पाकर खुश हुए जोस बटलर, इंस्टाग्राम पोस्ट में कही दिल जीतने वाली बात
बॉलीवुड
'जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
इंडिया
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
Home Tips
Why Cockroaches Come Out At Night: रात में ही किचन में क्यों निकलते हैं सबसे ज्यादा कॉकरोच? जानिए वजह और भगाने के आसान उपाय
रात में ही किचन में क्यों निकलते हैं सबसे ज्यादा कॉकरोच? जानिए वजह और भगाने के आसान उपाय
एग्रीकल्चर
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रति एकड़ 4000 देगी सरकार
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रति एकड़ 4000 देगी सरकार
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget