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हिंदी न्यूज़शिक्षाRBSE Rajasthan board Exam 2027: राजस्थान 10-12वीं बोर्ड 2027 की परीक्षाएं स्थगित, RBSE ने जनगणना के चलते लिए फैसला 

RBSE Rajasthan board Exam 2027: राजस्थान 10-12वीं बोर्ड 2027 की परीक्षाएं स्थगित, RBSE ने जनगणना के चलते लिए फैसला 

RBSE अजमेर ने 2027 में क्लास 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव बदलाव का ऐलान किया है. बोर्ड ने साफ किया है कि जनगणना के कारण पहले से तय फरवरी महीने में अब परीक्षाएं नहीं होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Nov 2026 05:29 PM (IST)
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RBSE Postpones Rajasthan board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) अजमेर ने 2027 में क्लास 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव बदलाव का ऐलान किया है. बोर्ड ने साफ किया है कि जनगणना के कारण पहले से तय फरवरी महीने में अब परीक्षाएं नहीं होगी. बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा और स्टूडेंट्स को बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2027 में नहीं होगी. वहीं बोर्ड ने अभी तक रिवाइज्ड से एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस नहीं की है. 

जनगणना के चलते लिया गया फैसला 

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अपने अधिकारी के एक्स अकाउंट के माध्यम से 10वीं और 12वीं 2027 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का ऐलान किया है. बोर्ड के अनुसार जनगणना के चलते फरवरी 2027 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है. वहीं आपको बता दे कि इससे पहले 7 नवंबर को बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब इन परीक्षाओं की तारीखों में बोर्ड ने बदलाव की घोषणा कर दी है. ऐसे में अब स्टूडेंट्स को नए टाइमटेबल का इंतजार करना होगा. 

पहले कब होनी थी परीक्षाएं?

राजस्थान बोर्ड की आज कि घोषणा से पहले बोर्ड ने 7 नवंबर को घोषणा की थी कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी 2027 से शुरू होगी. बोर्ड ने एग्जाम के समय में भी बदलाव किया था. दरअसल पहले के शेड्यूल के अनुसार एग्जाम पहले से तय सुबह 8:30 के बजे होते थे लेकिन बोर्ड के परीक्षा टाइम में बदलाव के बाद इस बार से बोर्ड की परीक्षाएं सुबह 10:30 शुरू होनी है. लेकिन नई घोषणा के बाद फरवरी का एग्जाम शेड्यूल ऑफ फॉलो नहीं किया जाएगा. हालांकि परीक्षा टाइम की घोषणा में बदलाव होगा या नहीं अभी तक बोर्ड ने यह साफ नहीं किया है, बोर्ड ने सिर्फ परीक्षा स्थगित करने का ऐलान किया है. ऐसे में स्टूडेंट को बोर्ड की तरफ से रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी करने का इंतजार करना होगा. वहीं इसी बीच आरबीएसई ने 2027 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिया था. स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. 

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कब तक आएगी रिवाइज्ड एग्जाम डेट? 

2027 में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स अपडेटेड टाइम टेबल के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. फिलहाल बोर्ड की तरफ से नई टाइम टेबल को लेकर किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में रिवाइज्ड डेटशीट के लिए अभी स्टूडेंट्स को इंतजार करना होगा. जब तक बोर्ड रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी नहीं करता, तब तक स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे अपने मौजूदा स्टडी प्लान के हिसाब से परीक्षा की तैयारी जारी रखें. उन्हें रेगुलर ऑफिशियल आरबीएसई वेबसाइट चेक करने की सलाह भी दी गई है. जिससे स्टूडेंट्स को समय पर परीक्षा से जुड़ी जानकारी का अपडेट मिलता रहे. 

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 14 Nov 2026 05:29 PM (IST)
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