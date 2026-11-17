QS Ranking 2027: वर्ल्ड हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. लंदन स्थित ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट क्वाक्वेरेली साइमंड्स की ओर से जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2027 में आईआईटी दिल्ली देश का टॉप संस्थान बनकर उभरा है. पिछले रैंकिंग में 205 वें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए आईआईटी दिल्ली ने विश्व के 200 संस्थानों में अपनी जगह पक्की कर ली है और वैश्विक स्तर पर 194 वां स्थान हासिल किया है. इस ताजा रैंकिंग में भारत की कुल 99 यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है, जिनमें 8 नए संस्थान ने पहली बार इस लिस्ट में जगह बनाई है. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी खड़गपुर 224 वें वैश्विक स्थान के साथ दूसरे और दिल्ली यूनिवर्सिटी 237 वें स्थान के साथ तीसरे नंबर पर रहा. सबसे खास बात यह है कि दुनिया के टॉप 500 संस्थानों में अब भारत की 13 यूनिवर्सिटी शामिल हो गई है, जबकि 2023 की शुरुआत संस्करण में यह संख्या महज 5 थी.

टॉप 1000 में भारत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर

क्यूएस की इस रैंकिंग में अमेरिका की सबसे ज्यादा 214 यूनिवर्सिटी शामिल है. जिसके बाद चीन का नंबर आता है और फिर ब्रिटेन का नंबर आता है. वही दुनिया के टॉप 1000 संस्थानों की लिस्ट में भारत और चीन 42-42 यूनिवर्सिटीज के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है. इस लिस्ट में भारत से आगे केवल अमेरिका और ब्रिटेन है.

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इन भारतीय संस्थानों ने लगाई छलांग

जेएनयू ने 192 पायदान की बड़ी छलांग लगाते हुए वैश्विक स्तर पर 432 वां स्थान प्राप्त किया है और 2023 के बाद पहली बार टॉप 500 में वापसी की है. वहीं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज टेक्नोलॉजी ने पहली बार दुनिया के टॉप 300 में प्रवेश किया है, जबकि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन टॉप 400 में शामिल हो गया है. वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने पहली बार टॉप 600 में अपनी जगह बनाई है. इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव के मामले में आईआईटी दिल्ली दुनिया के टॉप 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है. वहीं पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी के टॉप 100 में आईआईटी खड़गपुर, वीआईटी और आईआईटी दिल्ली शामिल है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की सराहना

भारतीय संस्थानों की उपलब्धि पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जताते हुए कहा कि वैश्विक सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत की बढ़ती उपस्थिति हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की निरंतर प्रगति को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि 38 संस्थानों की रैंकिंग में सुधार और टॉप 500 में 13 संस्थाओं का पहुंचना सतत विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. वहीं क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा कि भारत की हायर एजुकेशनल प्रणाली प्रमुख सस्टेनेबिलिटी मांगों में लगातार सुधार कर रही है, जिसमें इक्वलिटी और एम्पलाईेबिलिटी एंड आउटकम्स के क्षेत्र में 70 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है. उन्होंने बताया कि 2023 से 2027 के बीच भारत की प्रविष्टियां 14 से बढ़कर 99 हो गई और भारतीय संस्थानों का औसत स्कोर भी 26.9 से बढ़कर 55 पर पहुंच गया.

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