हिंदी न्यूज़शिक्षाबस ड्राइवर के बेटे ने रचा इतिहास, 3 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, चौथे प्रयास में बने IAS

बस ड्राइवर के बेटे ने रचा इतिहास, 3 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, चौथे प्रयास में बने IAS

मुरादाबाद के छोटे से गांव से निकलकर मोइन अहमद ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से कोई भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है. आइये जानते है उनकी सफलता की कहानी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 13 Feb 2026 02:20 PM (IST)
देश में लाखों युवा IAS बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इस सपने को पूरा करना आसान नहीं होता. इसके लिए सालों की मेहनत, धैर्य और मजबूत इरादों की जरूरत होती है.ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जटपुरा गांव के रहने वाले मोइन अहमद की, जिन्होंने आर्थिक परेशानियों और बार-बार मिली असफलता के बावजूद हार नहीं मानी और आगे चलकर IAS अफसर बने. आइए जानते हैं उनकी सफलता का सफर.

मोइन अहमद मुरादाबाद के दिलारी क्षेत्र के जटपुरा गांव के रहने वाले हैं. उनका परिवार साधारण जीवन जीता था. उनके पिता वली हसन उत्तर प्रदेश रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट बस ड्राइवर थे. घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी. परिवार में पांच भाई-बहन थे और मोइन दूसरे नंबर पर आते हैं. ऐसे माहौल में पढ़ाई जारी रखना ही अपने आप में एक चुनौती था, लेकिन मोइन ने बचपन से ही बड़ा अफसर बनने का सपना देख लिया था.

मेहनत से सपना किया पूरा 

मोइन का सपना था कि वह UPSC पास करके IAS ऑफिसर बनें. लेकिन इस परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए महंगी कोचिंग और अच्छे संसाधनों की जरूरत होती है. मोइन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ सकें. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खुद मेहनत करके तैयारी करने का फैसला लिया.

तीन बार मिली असफलता लेकिन नहीं टूटा हौसला

मोइन ने UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन शुरुआत में उन्हें लगातार तीन बार असफलता मिली. खास बात यह रही कि वह तीनों बार प्रीलिम्स परीक्षा ही पास नहीं कर पाए. इतनी बड़ी असफलता किसी का भी मनोबल तोड़ सकती है, लेकिन मोइन ने इसे अपनी कमजोरी समझकर सुधारने की ठानी. उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और तैयारी का तरीका बदल दिया.

साइबर कैफे में काम करके जारी रखी पढ़ाई

आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मोइन अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आ गए. यहां उन्होंने एक साइबर कैफे में नौकरी शुरू की ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकें. काम करने के बाद भी वह रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे. उन्होंने समय का सही इस्तेमाल किया और पूरी लगन से तैयारी जारी रखी.

चौथे प्रयास में मिली बड़ी सफलता

लगातार मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा साल 2022 में देखने को मिला. मोइन ने चौथे प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर ली. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 296 हासिल की थी.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 13 Feb 2026 02:20 PM (IST)
IAS Success Story Moin Ahmed
