हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाRRB JE 2026: आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?

RRB JE 2026: आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?

रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई डेट्स जारी की गई हैं. साथ-साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी हुई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Feb 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी सूचना पर्ची भी जारी कर दी गई है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपनी क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई तारीख और परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं.

बोर्ड के अनुसार आरआरबी जेई की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपनी तैयारी पूरी रखें और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

आरआरबी जेई परीक्षा तकनीकी पदों के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए इसमें पढ़ाई और तैयारी का खास महत्व होता है. छात्रों को अपने विषयों की दोहराई समय से पहले पूरी कर लेनी चाहिए. परीक्षा की तारीखें घोषित होने के बाद अब समय कम बचा है, इसलिए नियमित पढ़ाई और अभ्यास जरूरी है. परीक्षा से पहले सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्रों को दोबारा देखना फायदेमंद रहेगा.

ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप

  • सबसे पहले अपनी क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज पर आरआरबी जेई एग्जाम सिटी सूचना पर्ची के लिंक पर क्लिक करें.
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना लॉगिन विवरण भरना होगा.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य

आरआरबी ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच की जाएगी. इसलिए छात्रों को अपना मूल आधार कार्ड या सत्यापित आधार की प्रिंट कॉपी साथ लाना अनिवार्य होगा. बिना आधार जांच के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

जिन छात्रों ने अभी तक आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे rrbapply.gov.in पर जाकर अपने विवरण से लॉगिन करें और यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लें. परीक्षा के दिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए यह काम समय रहते करना जरूरी है.

बढ़ी रिक्तियों से छात्रों को फायदा

इस भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पहले कुल 2,569 पद भरे जाने थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 2,585 कर दी गई है. इससे अधिक छात्रों को नौकरी का मौका मिलेगा.सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चेन्नई और जम्मू-श्रीनगर क्षेत्र में हुई है. कुल पदों में से 169 पद आरआरबी चेन्नई के लिए और 95 पद आरआरबी जम्मू-श्रीनगर के लिए निर्धारित किए गए हैं. पदों की संख्या बढ़ने से छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें - Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 11 Feb 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Education RRB JE 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Heart Attack Warning: हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
जनरल नॉलेज
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget