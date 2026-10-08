ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाये राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कराएगी कोचिंग, काम की है खबर

ये राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कराएगी कोचिंग, काम की है खबर

अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार खबर हो सकती है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने MPPSC परीक्षा साल में दो बार कराने की घोषणा की है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 08 Oct 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर जिले के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 में युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की. सरकार का यह फैसला उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जो महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते. लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सही मार्गदर्शन, नियमित पढ़ाई और परीक्षा पैटर्न की समझ काफी मायने रखती है. ऐसे में सरकारी कॉलेजों के माध्यम से मिलने वाली मुफ्त कोचिंग विद्यार्थियों को अपने ही जिले में तैयारी का बेहतरीन अवसर देने में मदद कर सकती है. ऐसे में जानिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
नाना पाटेकर ने किस कॉलेज से ली थी डिग्री, किन भाषाओं में थी महारत?
नाना पाटेकर ने किस कॉलेज से ली थी डिग्री, किन भाषाओं में थी महारत?
शिक्षा
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
शिक्षा
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 

अब बड़े शहर जाने की जरूरत कम होगी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अक्सर भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहर जाना पड़ता है. इसके लिए कोचिंग फीस के अलावा किराया, हॉस्टल, भोजन और अन्य चीजों का भी खर्च लगता है. ऐसे में हर जिले के सरकारी कॉलेज में फ्री कोचिंग की व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही तैयारी का अवसर मिलेगा. यह कदम खास तौर पर उन परिवारों के लिए मददगार हो सकता है, जिनके लिए निजी कोचिंग का खर्च उठाना मुश्किल है.

MPPSC अभ्यर्थियों को भी मिलेगा बड़ा फायदा

सरकार ने सिर्फ मुफ्त कोचिंग का ऐलान नहीं किया है. मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने की भी घोषणा की है. इसका उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता में ज्यादा अवसर देना है. अभी MPPSC परीक्षा साल में एक बार होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए एक मौका चूकने का मतलब लंबा इंतजार होता है. ऐसे में साल में दो बार परीक्षा होने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के अनुसार अधिक अवसर मिल सकेंगे.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में 14454 सरकारी नौकरी का ऐलान, महिलाओं को 50 हजार की मदद

2027 होगा ‘युवा वर्ष’

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने की बात भी कही है. सरकार की योजना युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और शिक्षा से जुड़े अवसर बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी. रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा. वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर उच्च शिक्षा, रिसर्च, कौशल विकास और रोजगार तक युवाओं के लिए कई स्तरों पर अवसर बढ़ाने की योजना सामने रखी गई है.

रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी बड़ा ऐलान

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई. रिसर्च स्कॉलर्स की मासिक स्कॉलरशिप 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब स्थापित करने की योजना भी बताई गई है. युवाओं के इनोवेशन और स्टार्टअप आइडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 करोड़ रुपये का आइडिया फंड भी स्थापित करेगी.

यह भी पढ़ें: इंडियन ऑयल दे रहा अप्रेंटिस का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
नाना पाटेकर ने किस कॉलेज से ली थी डिग्री, किन भाषाओं में थी महारत?
नाना पाटेकर ने किस कॉलेज से ली थी डिग्री, किन भाषाओं में थी महारत?
शिक्षा
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
कहां फंसी UP 69 हजार शिक्षक भर्ती, बीएड डिग्री का क्या है मामला?
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
शिक्षा
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
MP हाई  कोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 418 पदों पर आज ही करें आवेदन 
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
'भारतीय सिनेमा ने खोया बेमिसाल एक्टर', नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्रियों-दिग्गज नेताओं ने जताया शोक
क्रिकेट
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा
इंडिया
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
बॉलीवुड
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget