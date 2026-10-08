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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?

किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?

अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को निधन हो गया. उन्होंने जून 2024 के एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्हें कई राजनीतिक दलों से राजनीति में आने के ऑफर मिले थे लेकिन उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया था.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 08:55 AM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है. वह 75 वर्ष के थे. एएनआई के मुताबिक, नाना पाटेकर गोवा स्थित अपने घर में बेहोश मिले थे. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

नाना पाटेकर फिल्मों के साथ-साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते थे. राजनीति को लेकर भी उन्होंने कई बार खुलकर अपनी राय रखी थी. जून 2024 में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से राजनीति में आने के ऑफर मिले थे. यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

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नाना को किसने दिया था राजनीति में आने का ऑफर?

नाना पाटेकर से पूछा गया था कि क्या कभी किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से उन्हें राजनीति में आने का ऑफर मिला है. इस पर उन्होंने कहा था कि सभी पार्टियों ने उनसे पूछा था.

हालांकि, नाना पाटेकर ने राजनीति में जाने से साफ इनकार कर दिया था. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि वह अपने मन की बात सीधे बोल देते हैं. उनका कहना था कि अगर वह किसी पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के मुखिया से भी उन्हें कुछ गलत लगा, तो वह उसे भी सीधे कह देंगे.

नाना ने अपने बेबाक अंदाज में कहा था, “मेरे पार्टी का मुखिया होगा, उसको मैं बोलूंगा- तू पागल है यार. यह ऐसे कैसे?” उन्होंने कहा था कि ऐसा करने पर पार्टी प्रमुख उन्हें बाहर निकाल देगा. इसलिए उनके लिए राजनीति में जाने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीति का माहौल ही अलग होता है.

2024 लोकसभा चुनाव का भी मिला था ऑफर

नाना पाटेकर ने बातचीत के दौरान यह भी बताया था कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति में आने का ऑफर मिला था. हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था.

हेमा मालिनी के लिए कही थी ये बात

इसी पॉडकास्ट में नाना पाटेकर ने 2024 लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी की जीत का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी थी. उन्होंने हेमा मालिनी को अपने दौर की अभिनेत्री बताते हुए कहा था कि वह उन्हें बहुत पसंद थीं और आज भी अच्छी लगती हैं.

नाना ने अपने दौर की अभिनेत्री वहीदा रहमान का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें वहीदा रहमान भी बहुत अच्छी लगती थीं.

योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की भी की थी तारीफ

इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की तारीफ की थी.

उन्होंने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश में कई बार आ चुके हैं और कई वर्षों से इस प्रदेश को देखते रहे हैं. उनके मुताबिक, अब उन्हें प्रदेश में बदलाव दिखाई देता है. उन्होंने कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की कार्यशैली में बदलाव की बात कही थी.

नाना ने खास तौर पर सरकार के फैसले लेने की स्पष्टता की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि इतने बड़े प्रदेश को चलाना आसान नहीं है, जहां करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं. यहां अलग-अलग क्षेत्र, भाषाएं और परंपराएं हैं और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन भी होते हैं.

बोले- सुरक्षा के लिए नेतृत्व और इच्छाशक्ति जरूरी

नाना पाटेकर ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा था कि इतने बड़े प्रदेश में सुरक्षा केवल पुलिस की संख्या से नहीं आती. इसके पीछे नेतृत्व, इच्छाशक्ति और स्पष्ट नीति की जरूरत होती है.

यह भी पढ़िएः दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में निधन, 75 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से थमीं सांसें

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 08 Oct 2026 08:55 AM (IST)
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