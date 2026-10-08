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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे

किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे

Nana Patekar Death: महान अभिनेता नाना पाटेकर 75 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे हैं. नाना खुद को क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन कहते थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 10:44 AM (IST)
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महान अभिनेता नाना पाटेकर इस दुनिया से चल बसे हैं. गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली. नाना, फिल्मी जगत के चहेते अभिनेताओं में से एक तो रहे ही, लेकिन उनका क्रिकेट से भी खास जुड़ाव रहा.

कई वर्ष पूर्व नाना पाटेकर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन में क्रिकेट का जबरदस्त शौक हुआ करता था. वे ऑफ-स्पिन गेंदबाजी किया करते थे. भारत-पाकिस्तान मैच के लिए टीवी से चिपके रहना, शिवाजी पार्क जाकर नेट बॉलिंग करने जैसी क्रिकेट की यादें वो अपने पीछे छोड़ गए हैं. मगर उनका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा?

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यह भी पढ़ें- Nana Patekar Death News LIVE

उनके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि पुराने दौर के फैंस अक्सर सचिन तेंदुलकर या विव रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ियों को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन नाना के फेवरेट विराट कोहली रहे.

विराट कोहली हैं फेवरेट क्रिकेटर

कुछ समय पूर्व नाना पाटेकर से एक इंटरव्यू में उनके फेवरेट क्रिकेटर का सवाल पूछा गया. दिग्गज अभिनेता ने जवाव देते हुए कहा, "विराट मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं. वो अगर जल्दी आउट हो जाए, तो मुझे खाना खाना तक अच्छा नहीं लगता. मुझे क्रिकेट का इतना जबरदस्त शौक है. हमारी परीक्षाएं एक सी होती हैं. क्रिकेटरों का खेल 5 दिन में खत्म होता है, हमारी (बॉलीवुड अभिनेताओं) की कहानी डेढ़ से 2 साल में पूरी होती है, जिनका परिणाम/सफलता जनता तय करती है."

क्रिकेट जगत शोक में डूबा

नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर खेल जगत भी शोक में डूब गया है. शिखर धवन से लेकर अजिंक्य रहाणे और कमेंटेटर हर्षा भोगले भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक प्रकट कर चुके हैं. वहीं फिल्मी जगत के भीतर भी दिग्गज अभिनेता के निधन से शोक की लहर छाई हुई है.

यह भी पढ़ें: नाना पाटेकर के निधन से शोक में डूबा खेल जगत, धवन-रहाणे ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar VIRAT KOHLI Nana Patekar Death
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