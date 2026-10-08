किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे

महान अभिनेता नाना पाटेकर इस दुनिया से चल बसे हैं. गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली. नाना, फिल्मी जगत के चहेते अभिनेताओं में से एक तो रहे ही, लेकिन उनका क्रिकेट से भी खास जुड़ाव रहा.

कई वर्ष पूर्व नाना पाटेकर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन में क्रिकेट का जबरदस्त शौक हुआ करता था. वे ऑफ-स्पिन गेंदबाजी किया करते थे. भारत-पाकिस्तान मैच के लिए टीवी से चिपके रहना, शिवाजी पार्क जाकर नेट बॉलिंग करने जैसी क्रिकेट की यादें वो अपने पीछे छोड़ गए हैं. मगर उनका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा?

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उनके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि पुराने दौर के फैंस अक्सर सचिन तेंदुलकर या विव रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ियों को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन नाना के फेवरेट विराट कोहली रहे.

कुछ समय पूर्व नाना पाटेकर से एक इंटरव्यू में उनके फेवरेट क्रिकेटर का सवाल पूछा गया. दिग्गज अभिनेता ने जवाव देते हुए कहा, "विराट मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं. वो अगर जल्दी आउट हो जाए, तो मुझे खाना खाना तक अच्छा नहीं लगता. मुझे क्रिकेट का इतना जबरदस्त शौक है. हमारी परीक्षाएं एक सी होती हैं. क्रिकेटरों का खेल 5 दिन में खत्म होता है, हमारी (बॉलीवुड अभिनेताओं) की कहानी डेढ़ से 2 साल में पूरी होती है, जिनका परिणाम/सफलता जनता तय करती है."

क्रिकेट जगत शोक में डूबा

नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर खेल जगत भी शोक में डूब गया है. शिखर धवन से लेकर अजिंक्य रहाणे और कमेंटेटर हर्षा भोगले भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक प्रकट कर चुके हैं. वहीं फिल्मी जगत के भीतर भी दिग्गज अभिनेता के निधन से शोक की लहर छाई हुई है.

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