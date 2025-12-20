साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और इस साल शिक्षा जगत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले. खास तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों की नजर NIRF रैंकिंग 2025 पर टिकी रही. छात्रों की सहूलियत और पारदर्शिता के लिए शुरू की गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) हर साल देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी करती है. इस रैंकिंग को देश की सबसे भरोसेमंद शिक्षा रैंकिंग माना जाता है.

NIRF रैंकिंग का मकसद छात्रों को सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी चुनने में मदद करना है. इसमें पढ़ाई की गुणवत्ता, रिसर्च, फैकल्टी, प्लेसमेंट, संसाधन और छात्रों की सुविधा जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है. यही वजह है कि हर साल लाखों छात्र इस रैंकिंग का इंतजार करते हैं. NIRF 2025 की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देश की कई नामी यूनिवर्सिटी शामिल रहीं. इन संस्थानों ने पढ़ाई, शोध और समग्र विकास के दम पर अपनी जगह बनाई.

IISc बेंगलुरु

यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा. यहां का रिसर्च माहौल, आधुनिक लैब और अनुभवी शिक्षक इसे सबसे अलग बनाते हैं. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह संस्थान देश ही नहीं, दुनिया में भी पहचान रखता है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली

JNU लंबे समय से सामाजिक विज्ञान, भाषा और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के लिए जाना जाता है. 2025 की रैंकिंग में भी इस यूनिवर्सिटी ने मजबूत प्रदर्शन किया और टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाए रखी.

मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल

निजी यूनिवर्सिटी में मणिपाल का नाम सबसे आगे रहा. यहां मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए देश-विदेश से छात्र आते हैं. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री से जुड़ाव इसकी बड़ी ताकत है.

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया. यहां शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी पर भी खास ध्यान दिया जाता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), दिल्ली

DU देश की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है. इसके कॉलेज और कोर्स छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. NIRF 2025 में DU ने एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी

BHU शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है. विज्ञान, कला और मेडिकल शिक्षा में BHU का योगदान अहम रहा है, जिसका असर रैंकिंग में भी दिखा.

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिलानी

BITS पिलानी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम है. यहां का पढ़ाई का तरीका और छात्रों को मिलने वाले अवसर इसे खास बनाते हैं.

अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर

अमृता यूनिवर्सिटी ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से तरक्की की है. टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है.

जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता

जादवपुर यूनिवर्सिटी अपनी मजबूत अकादमिक परंपरा और रिसर्च के लिए जानी जाती है. कम फीस में अच्छी शिक्षा इसकी बड़ी पहचान है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), अलीगढ़

AMU देश की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में से एक है. शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक विविधता इसकी खासियत है.

