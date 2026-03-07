युद्ध के माहौल में शारजाह का बड़ा फैसला, भारतीय और पाकिस्तानी स्कूलों का नया सेशन​ टला

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही टेंशन के बीच गल्फ कंट्री में पढ़ने वाले बच्चों की भी मुसीबतें बढ़ रही हैं. अब संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में पढ़ने वाले भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों के लिए अहम खबर सामने आई है. शारजाह के शिक्षा विभाग शारजाह प्राइवेट एजुकेशन ऑथॉरिटी (SPEA) ने अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की तारीख बदलने का फैसला किया है.

शिक्षा प्राधिकरण ने जारी एक सर्कुलर में बताया कि शारजाह के उन निजी स्कूलों में, जहां भारतीय और पाकिस्तानी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, नए सत्र की शुरुआत अब पहले तय तारीख पर नहीं होगी. छात्रों की कक्षाएं अब 30 मार्च 2026 से शुरू होंगी.

23 मार्च से शुरू होना था नया सत्र

पहले जारी शिक्षा कैलेंडर के अनुसार शारजाह में भारतीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों का नया सत्र 23 मार्च 2026 से शुरू होना था. लेकिन अब नई घोषणा के बाद छात्रों को कक्षाएं शुरू होने के लिए एक हफ्ते और इंतजार करना होगा. SPEA ने कहा है कि यह फैसला स्कूलों से मिली सलाह और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद लिया गया है. इससे स्कूलों को नई व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा.

स्कूलों की मांग के बाद लिया गया फैसला

शिक्षा प्राधिकरण ने बताया कि यह फैसला स्कूलों की ओर से आए अनुरोध के बाद लिया गया है. शारजाह के कई स्कूलों ने स्कूल प्रिंसिपल काउंसिल के माध्यम से नए सत्र की शुरुआत की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी. स्कूलों का कहना था कि मौजूदा हालात में नई कक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है. इन सभी कारणों की समीक्षा करने के बाद SPEA ने नया फैसला लिया और स्कूलों को इसकी जानकारी सर्कुलर के माध्यम से दी.

9 से 12 मार्च के बीच होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं

SPEA ने छात्रों के लिए एक और अहम जानकारी दी है. प्राधिकरण के अनुसार 9 मार्च से 12 मार्च 2026 के बीच छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराई जा सकती हैं. यानी छात्र घर से ही परीक्षा दे सकेंगे. इससे पढ़ाई की प्रक्रिया भी जारी रहेगी और छात्रों को स्कूल आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

स्कूल स्टाफ के लिए भी जारी हुए नए निर्देश

शिक्षा प्राधिकरण ने स्कूलों के शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए भी कुछ नए निर्देश जारी किए हैं. सर्कुलर के अनुसार जरूरत पड़ने पर कुछ कर्मचारी स्कूल परिसर में आ सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित रखी जाएगी. प्राधिकरण ने साफ कहा है कि स्कूल में एक समय पर 15 से अधिक कर्मचारी मौजूद नहीं होने चाहिए. यह व्यवस्था केवल जरूरी कामों को पूरा करने के लिए होगी.

अभिभावक भी आ सकेंगे स्कूल

SPEA ने अभिभावकों के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. माता-पिता को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह केवल सीमित संख्या में होगा. अभिभावक स्कूल जाकर यूनिफॉर्म और किताबें ले सकते हैं. हालांकि स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में ज्यादा भीड़ न हो और सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से चलें.

स्कूल प्रशासन को दिए गए निर्देश

शिक्षा प्राधिकरण ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे नए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अपनी आंतरिक व्यवस्था करें. इसके साथ ही स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को नई तारीखों और नियमों की जानकारी समय पर दें. स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई तारीख के अनुसार सभी जरूरी तैयारियां पूरी हों ताकि जब कक्षाएं शुरू हों तो पढ़ाई बिना किसी परेशानी के शुरू हो सके.





