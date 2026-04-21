लू और भीषण गर्मी के कारण लखनऊ समेत कई राज्यों में स्कूल बंद होने का शेड्यूल जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य प्रदेश में 1 मई से ही छुट्टियां शुरू हो गई हैं.

देशभर में बढ़ती गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. खासकर बच्चों के लिए दोपहर के समय स्कूल जाना चुनौती बनता जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है.उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियों की तैयारी तेज हो गई है.



लखनऊ में गर्मी का असर और स्कूलों की स्थिति

लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. दिन के समय तेज धूप और लू चलने से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. कई स्कूलों ने अपने समय में बदलाव करते हुए सुबह जल्दी छुट्टी देना शुरू कर दिया है.अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो छुट्टियों को पहले लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है.अभिभावक भी बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हैं.

उत्तर प्रदेश में कब से होंगी छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार राज्य के स्कूलों में 20 मई 2026 से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी.यह अवकाश 15 जून तक चलेगा और 16 जून से स्कूल दोबारा खुलेंगे. हालांकि, मौसम की स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव संभव है.

दिल्ली में लंबी छुट्टियों का ऐलान

दिल्ली में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेंगी. इस दौरान बच्चों को लंबा अवकाश मिलेगा, जबकि शिक्षकों को जून के अंत में कुछ दिनों के लिए प्रशासनिक कार्यों हेतु स्कूल आना पड़ सकता है.

राजस्थान में छुट्टियों की अवधि कम

राजस्थान में इस बार 17 मई से 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी. इस साल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की अवधि में कमी की है ताकि पढ़ाई समय पर पूरी हो सके.

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बिहार और हरियाणा का शेड्यूल

बिहार में 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक पूरे एक महीने की छुट्टियां घोषित की गई हैं.

मध्य प्रदेश में सबसे पहले छुट्टी

मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए 1 मई से ही स्कूल बंद कर दिए जाएंगे.यहां 15 जून तक अवकाश रहेगा, जिससे बच्चों को ज्यादा राहत मिल सके.

उत्तराखंड में अलग व्यवस्था

उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति के कारण छुट्टियों का समय अलग-अलग होता है. मैदानी इलाकों में पहले और पहाड़ी क्षेत्रों में बाद में छुट्टियां दी जाती हैं. आमतौर पर मई के मध्य से जून के अंत तक स्कूल बंद रहते हैं.

हालांकि सभी राज्यों ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अगर गर्मी और बढ़ती है तो सरकार छुट्टियों की तारीखों में बदलाव कर सकती है. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें.



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