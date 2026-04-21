जम्मू बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे, जानिए कितने छात्र छात्राओं ने मारी बाजी

जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. छात्र jkbose.nic.in. पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. इस बार पिछले साल की तुलना में रिजल्ट और सफलता दर दोनों बेहतर बताए जा रहे हैं. बता दें कि इस साल कुल 88.85 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है.

जिन छात्रों ने ग्रीष्मकालीन सत्र में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपने विषयवार अंक और कुल स्कोर देख सकते हैं.

जेकेबीओएसई 10वीं का रिजल्ट 2026: कैसे चेक करें

परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

1. जेकेबीओएसई की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध JKBOSE 10वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा.

5. परिणामों की जांच करें और पेज डाउनलोड करें.

6. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

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अधिक संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवार जेकेबीओएसई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

आपको बता दें कि एक बार फिर बेटों से ज्यादा बेटियों ने बाजी मारी है जिसमें कुल 87.51 प्रतिशत छात्र तो वहीं 90.42 प्रतिशत छात्राएं पास हुई हैं. लगातार ये देखा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां बाजी मार रही हैं. 10वीं के बाद जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) द्वारा 12वीं (समर ज़ोन) का रिजल्ट मई 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है. छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों jkresults.nic.in या jkbose.jk.gov.in पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके देख सकते हैं.

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