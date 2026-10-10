ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाAI के इस्तेमाल से पढ़ाई पर कितना असर, फायदा या नुकसान?

AI के इस्तेमाल से पढ़ाई पर कितना असर, फायदा या नुकसान?

AI से होमवर्क या प्रोजेक्ट तो झट से हो जाता है, लेकिन दिमाग की होने वाली कसरत काफी पीछे छूट जाती है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Oct 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

अब बच्चों के बैग में किताबों के साथ फोन में AI टूल्स भी रहते हैं. कोई सवाल अटका तो AI से पूछ लिया, नोट्स चाहिए तो वहीं से बनवा लिए. इससे समय बचता है और पढ़ने के नए रास्ते भी खुलते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि AI बच्चों को सिखा रहा है या बस उनका काम निपटा रहा है? 

AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच यह सवाल भी तेजी से बढ़ रहा है कि इसके इस्तेमाल से बच्चे पूरी तरह AI पर ही निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे उनका सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता घट रही है. कुछ रिसर्च में भी यह सामने आया है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से होम स्कोर तो बढ़े हैं, लेकिन एग्जाम मार्क्स तेजी से घटते जा रहे हैं, जो बड़ी चिंता का कारण बन रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
शिक्षा
गुरुग्राम की हवा बनी पढ़ाई में बाधा, बच्चों के 94,859 स्कूल दिवस बर्बाद
गुरुग्राम की हवा बनी पढ़ाई में बाधा, बच्चों के 94,859 स्कूल दिवस बर्बाद
शिक्षा
NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम
NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम
शिक्षा
दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? CJP प्रोटेस्ट के बीच जानें जवाब
दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? CJP प्रोटेस्ट के बीच जानें जवाब

जवाब मिल जाना, सीख लेना नहीं है

दिक्कत तब शुरू होती है जब बच्चा सवाल को समझने की कोशिश किए बिना सीधे AI से जवाब मांग लेता है. असाइनमेंट तो पूरा हो जाता है, पर विषय की समझ बढ़े, यह जरूरी नहीं. ऊपर से अगर AI के जवाब को बिना जांचे सच मान लिया जाए, तो गलत चीज याद हो जाने का खतरा भी है. कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि AI की मदद का असर हर बच्चे और हर विषय पर एक जैसा नहीं पड़ता. जब बच्चा जवाब को न समझता है, न परखता है, न अपने शब्दों में लिखता है और सीधे जमा कर देता है, तो खुद सोचने और सवाल हल करने की आदत कमजोर पड़ने लगती है. जवाब मिलना एक बात है, उसे समझना बिल्कुल दूसरी.

यह भी पढ़ें : RRB NTPC में नहीं होगा टाइपिंग टेस्ट, 3548 पदों के लिए आवेदन शुरू

तो AI का इस्तेमाल कैसे करें ?

इसे पढ़ाई का विकल्प नहीं, एक मददगार की तरह रखें. पहले खुद किताब से पढ़ें जो हिस्सा न समझ आए, वही AI से पूछें. फिर AI को बंद करके अपने शब्दों में जवाब लिखें और सवाल हल करके देखें. AI की दी हुई जानकारी किताब या किसी भरोसेमंद स्रोत से मिलाएं. AI न पूरी तरह अच्छा है, न पूरी तरह बुरा. फर्क इससे पड़ता है कि बच्चा उसे सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या सिर्फ काम जल्दी निपटाने के लिए. अगर वह सवाल समझने, प्रैक्टिस करने और अपनी गलतियां सुधारने में मदद करे, तो पढ़ाई बेहतर होगी. लेकिन अगर सोचने और मेहनत की जगह हर बात के लिए AI ही सहारा बन जाए, तो सीखने पर असर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें : AMU के तीन PhD छात्रों का कमाल, नोबेल विजेता की रिसर्च टीम का बने हिस्सा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Education News AI In Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती
शिक्षा
गुरुग्राम की हवा बनी पढ़ाई में बाधा, बच्चों के 94,859 स्कूल दिवस बर्बाद
गुरुग्राम की हवा बनी पढ़ाई में बाधा, बच्चों के 94,859 स्कूल दिवस बर्बाद
शिक्षा
NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम
NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम
शिक्षा
दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? CJP प्रोटेस्ट के बीच जानें जवाब
दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? CJP प्रोटेस्ट के बीच जानें जवाब
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप
'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बाइक
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget