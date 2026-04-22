हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम, जानें कितने नंबर जरूरी?

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम, जानें कितने नंबर जरूरी?

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की ओर से 23 अप्रैल को शाम 4 बजे नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा. इस साल भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देश की सबसे बड़ी स्कूल परीक्षाओं में से एक रहीं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई हैं, जिसका इंतजार प्रदेश के लाखों छात्र लंबे समय से कर रहे थे. कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए साल 2026 का रिजल्ट अब बहुत करीब आ चुका है. बोर्ड की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और कल यानी 23 अप्रैल को शाम 4 बजे बोर्ड के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा. इस साल भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देश की सबसे बड़ी स्कूल परीक्षाओं में से एक रहीं, जिनमें 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया.

अब सभी की नजर सिर्फ अपने रिजल्ट पर टिकी हुई है. बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in और up10.abplive.com या up12.abplive.com पर जाकर देख सकेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम क्या है और कितने नंबर जरूरी हैं. 

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में भारी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है. कुल 52 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें कक्षा 10वीं के लगभग 27.5 लाख छात्र और कक्षा 12वीं के लगभग 24.7 लाख छात्र शामिल हुए. परीक्षाएं फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की गई थीं और इसके बाद कॉपियों की जांच अप्रैल के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली गई थी. ऐसे में अब रिजल्ट जारी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से अपना स्कोर देख पाएंगे. 

यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम क्या है?

यूपी बोर्ड के नियमों के अनुसार, किसी भी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी होता है. अगर कोई छात्र थोड़ा कम नंबर लाता है, तो उसे बोर्ड की तरफ से कुछ मामलों में ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं. 

अगर एक या दो विषय में फेल हो जाएं तो क्या होगा?

अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड की तरफ से कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाता है. इस परीक्षा में पास होकर छात्र अपना साल बचा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - UP Board 12th Result 2026 Live: ​यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स

यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें?

1. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर 10वीं रिजल्ट 2026 या 12वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना रोल नंबर दर्ज करें.

4. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

मोबाइल से रिजल्ट देखने का तरीका

अगर इंटरनेट स्लो हो जाए या यूपी बोर्ड की वेबसाइट न खुले, तो छात्र मोबाइल से भी आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए सबसे आसान तरीका SMS सेवा है. कक्षा 10 के छात्र अपने रोल नंबर के साथ UP10 लिखकर 56263 पर भेजें, जबकि कक्षा 12 के छात्र UP12 लिखकर उसी नंबर पर मैसेज करें, और कुछ ही देर में उनका रिजल्ट मोबाइल पर आ जाएगा. इसके अलावा छात्र DigiLocker या UMANG ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मोबाइल नंबर से लॉगिन करके, अपना डिजिटल मार्कशीट और रिजल्ट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Apr 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Upmsp Result UP Board Result 2026 UP Board 10th Result 2026 UP Board 12th Result 2026 UP Board 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम, जानें कितने नंबर जरूरी?
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का आसान नियम, जानें कितने नंबर जरूरी?
Results
UP Board 12th Result 2026 Live: ​यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स
UP Board 12th Result 2026 Live: ​यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट
यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट
Advertisement

वीडियोज

Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त, हो सकता है ये कल...', ईरान-अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त', ईरान-US जंग पर राजनाथ का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
हेल्थ
Explained: क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, मध्यप्रदेश में पहली बार अलर्ट
क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, MP में पहली बार अलर्ट
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget