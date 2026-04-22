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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट

UPMSP UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल शाम 4 बजे जारी होगा. जिसे upmsp.edu.in और results.digilocker.gov.in पर देखा जा सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 01:43 PM (IST)
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UPMSP UP Board Result 2026 Date: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कल शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. बोर्ड का रिजल्ट कल घोषित होगा. शाम चार बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा. यूपी बोर्ड का रिजल्ट प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय से घोषित किया जाएगा.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे आसानी से ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए कई वेबसाइट्स उपलब्ध रहेंगी. छात्र upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध होगी, जिसे तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है.

परीक्षाओं की बात करें तो यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच कराई गई थीं. परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच तेजी से शुरू की गई ताकि समय पर परिणाम जारी हो सके. अब पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बोर्ड रिजल्ट घोषित करने के लिए तैयार है.

कैसे चेक करें नतीजे?

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है ताकि किसी को परेशानी न हो. छात्र को बस वेबसाइट पर जाकर “High School Result 2026” या “Intermediate Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना रोल नंबर, जन्मतिथि (यदि मांगी जाए) और स्कूल कोड डालकर सबमिट करना होगा. कुछ ही सेकंड में मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है.

इन तरीकों से भी कर सकते हैं चेक

अगर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण स्लो हो जाए, तो छात्रों के लिए SMS का विकल्प भी दिया गया है. 10वीं के छात्र अपने मोबाइल से UP10 रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेज सकते हैं. वहीं 12वीं के छात्र UP12 रोल नंबर भेजकर अपना रिजल्ट पा सकते हैं. कुछ ही समय में मोबाइल पर पूरा रिजल्ट आ जाएगा. इसके अलावा डिजिलॉकर और UMANG ऐप पर भी डिजिटल साइन वाली मार्कशीट मिलेगी, जिसमें QR कोड भी रहेगा. यह मार्कशीट कॉलेज एडमिशन के लिए पूरी तरह मान्य होगी.

यह भी पढ़ें- CBSE Class 12th Result 2026: CBSE बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं के नतीजे? इन तरीकों से चेक कर सकेंगे रिजल्ट

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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Education Results UP Board Result UP Board Result 2026 UP Board 10th Result 2026 UP Board 12th Result 2026
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