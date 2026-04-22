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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड की तरफ से शाम चार बजे 10वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे. रिजल्ट upresults.upmsp.edu.in पर देखा जा सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Apr 2026 10:36 AM (IST)

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Key Events
UP Board 10th Result 2026 Declared Live Updates UPMSP UP High School Result up10.abplive.com upresults.upmsp.edu.in UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
UP Board 10th Result 2026 Live: UP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
Source : ABPLIVE AI

Background

UP Board 10th Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 23 अप्रैल को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. खास बात यह है कि रिजल्ट एक साथ नहीं, बल्कि तय समय पर शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. जैसे ही घड़ी चार बजे की तरफ बढ़ेगी, लाखों छात्रों के चेहरे पर खुशी या हल्की बेचैनी दोनों साफ दिखने लगेंगी. यूपी बोर्ड 10वीं आधिकारिक वेबसाइट upresults.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in,  up10.abplive.com पर देखे जा सकते हैं.

यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र लगातार रिजल्ट को लेकर उत्साहित हैं. यह रिजल्ट प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय से जारी किया जाएगा.

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 (UP Board High School Result)कैसे चेक करें

  1. सबसे पहले वेबसाइट up10.abplive.com, upresults.upmsp.edu.in या upmsp.edu.in पर जाएं
  2. होमपेज पर “UP High School Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
  3. अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें
  4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
  5. अब मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं
10:36 AM (IST)  •  23 Apr 2026

UP Board 10th Result 2026 Live: रिजल्ट आज शाम 4 बजे

आज यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट तय समय पर जारी होने वाला है.छात्रों को सलाह है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें और वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर नजर बनाए रखें.

10:09 AM (IST)  •  23 Apr 2026

UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें

यूपी बोर्ड रिजल्ट के लिए छात्र सबसे पहले www.upmsp.edu.in वेबसाइट पर जाएं, वहां “Result” लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट तुरंत देख सकते हैं.

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