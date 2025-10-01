रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया ALP 2024 CBAT राउंड का रिजल्ट, जानें कटऑफ

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2024 के CBAT राउंड का परिणाम अब जोनवार घोषित कर दिया है. परीक्षार्थी अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चयनित उम्मीदवारों की रोल नंबर सूची और कटऑफ अंक देख सकते हैं.

RRB ALP 2024 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों के नाम, पंजीकरण संख्या, श्रेणी, CEN नंबर और T-स्कोर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण यानी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट



रिजल्ट में मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन (DV) और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे. दस्तावेज सत्यापन उसी स्थान पर होगा, जो ई-कॉल लेटर में लिखा होगा. ई-कॉल लेटर उम्मीदवारों को ईमेल या SMS के जरिए भेजा जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट की तिथि, समय और स्थान का पूरा विवरण होगा.



डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के अगले दिन उम्मीदवारों को RRB के अधिकार क्षेत्र में स्थित रेलवे अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा. इस दौरान रेलवे अस्पताल तक की यात्रा और परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को आमतौर पर 3 से 4 दिन तक का समय देना पड़ सकता है.



RRB ALP CBAT 2025 कटऑफ



RRB के विभिन्न जोनों ने ALP पद के लिए कटऑफ अंक जारी किए हैं. उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ जोन में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कटऑफ 78.00461 अंक, अनुसूचित जाति के लिए 73.11170 अंक और अनुसूचित जनजाति के लिए 39.57220 अंक रखे गए हैं. वहीं अजमेर जोन में सामान्य श्रेणी के लिए 80.11 अंक, SC के लिए 74.65 अंक, ST के लिए 70.35 अंक, OBC के लिए 77.59 अंक, EWS के लिए 68.55 अंक और XSM श्रेणी के लिए 55.31 अंक तय किए गए हैं.



RRB ALP CBAT 2025 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें



सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद CEN 01/2024 (ALP) लिंक पर क्लिक करें. ALP पद के लिए दस्तावेज सत्यापन (DV) में चयनित उम्मीदवारों की सूची पर क्लिक करने के बाद RRB ALP CBAT 2025 परिणाम PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लेना जरूरी है.

