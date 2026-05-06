झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकरिक साइट jacresults.com पर चेक कर सकते हैं. नतीजे यहां बताए गए तरीके की मदद से भी देखे जा सकते हैं.

इस बार रिजल्ट को लेकर उत्साह और भी ज्यादा था, क्योंकि परीक्षा के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही थी कि नतीजे कब आएंगे. DigiLocker ने भी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी, जिससे छात्रों को पक्की सूचना मिल गई कि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है. साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के छात्रों का परिणाम एक साथ जारी किया गया है. इस बार बोर्ड एग्जाम में 3.75 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.

कैसे देखें नतीजे?

छात्रों को सबसे पहले jacresults.com पर जाना होगा. वहां होमपेज पर “JAC 12th Result 2026 (Science, Commerce and Arts)” का लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां छात्रों को अपना रोल नंबर और रोल कोड भरना होगा. सबमिट करते ही स्क्रीन पर उनका परिणाम आ जाएगा. इसके बाद छात्र रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

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