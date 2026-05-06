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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsJAC 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक

JAC 12th Result 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक

JAC 12th Result 2026 Out: झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से बारहवीं क्लास का रिजल्ट जारी किया गया है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक साइट jacresults.com पर जाकर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकरिक साइट jacresults.com पर चेक कर सकते हैं. नतीजे यहां बताए गए तरीके की मदद से भी देखे जा सकते हैं.

इस बार रिजल्ट को लेकर उत्साह और भी ज्यादा था, क्योंकि परीक्षा के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही थी कि नतीजे कब आएंगे. DigiLocker ने भी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी, जिससे छात्रों को पक्की सूचना मिल गई कि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है. साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के छात्रों का परिणाम एक साथ जारी किया गया है. इस बार बोर्ड एग्जाम में 3.75 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.

कैसे देखें नतीजे?
छात्रों को सबसे पहले jacresults.com पर जाना होगा. वहां होमपेज पर “JAC 12th Result 2026 (Science, Commerce and Arts)” का लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां छात्रों को अपना रोल नंबर और रोल कोड भरना होगा. सबमिट करते ही स्क्रीन पर उनका परिणाम आ जाएगा. इसके बाद छात्र रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Education Results Jharkhand Board Jacresults.com JAC 12th Result 2026 JAC Result 2026 JAC Result 2026 Live
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