साथ रोने के लिए 1000 रुपये... मुंबई के जुहू बीच पर शुरू हुआ दुख बांटने का धंधा; देखें वीडियो

आज के दौर में सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कभी कोई अनोखा टैलेंट चर्चा में आ जाता है, तो कभी कोई ऐसा आईडिया जो लोगों को हैरान भी कर देता है और हंसी भी दिला देता है. इस बीच एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने लोगों के दुख सुनने को ही अपना बिजनेस बना लिया है. यह पूरा मामला मुंबई के जुहू बीच का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति बकायदा रेट लिस्ट लगाकर लोगों की परेशानियों सुनने का काम कर रहा है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी कई तरह के कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं.



ये भी पढ़ें-आते-जाते गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहा था सनकी शख्स, पकड़ने में पुलिस का निकला दम; वीडियो वायरल

मुंबई के जुहू बीच पर बैठा ये व्यक्ति लोगों के

दुःख बांटने का धंधा करता है,

अगर आपको अपना दुःख बाँटना है,

अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कोई नहीं है,



तो ये भाई आपकी मदद करेगा,



मामूली दुःख के लिए 250 रूपये

बड़े दुःख के लिए 500 रूपये

साथ में रोने के लिए 1 हज़ार रूपये का चार्ज लगता… pic.twitter.com/HglbEIZxi9 — ANIL (@AnilYadavmedia1) March 20, 2026

जुहू बीच पर शुरू हुआ दुख बांटने का धंधा



वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जुहू बीच के किनारे पर एक आदमी बोर्ड लगाकर बैठा हुआ है, उस बोर्ड पर साफ लिखा है मामूली दुख सुनने के लिए 250 रुपये, बड़ा दुख सुनने के लिए 500 रुपये और साथ बैठकर रोने के लिए 1000 रुपये. वीडियो बनाने वाला शख्स जब उस आदमी से सवाल करता है तो वह बड़े आराम से कहता है कि लोग सच में उसके पास आते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं. वीडियो में आदमी दावा करता है कि वह लोगों की बात बिना जजमेंट के सुनता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है. उसका कहना है कि आज के समय में लोग अकेलेपन और तनाव से जूझ रहे हैं, ऐसे में सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसकी बात सुन सके. आपको बता दें कि इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग इसे मजेदार स्टार्टअप आइडिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे समाज की हकीकत से जोड़कर भी देख रहे हैं.



यूजर्स के आए, मजेदार रिएक्शन



इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी अलग-अलग तरह से अपने रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया बिजनेस करने का आइडिया होना चाहिए बस. वहीं दूसरा कमेंट करता है भाई का स्टार्टअप तो बहुत आगे जाएगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है आजकल दुख सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए पैसे देकर सुनवाना पड़ेगा. वहीं एक यूजर कमेंट करता है जुहू बीच का सबसे यूनिक स्टार्टअप. एक और यूजर कमेंट में लिखता है हर चीज का बिजनेस बन सकता है, खुशी हो या गम. एक यूजर ने लिखा फीस थोड़ी कम है, आजकल किसके पास टाइम है किसी का दुख सुनने का और एक ने मजाक में कहा मुझे तो देश में बेरोजगारी देखकर दुख हो रहा है.

ये भी पढ़ें-बेंगलुरु के ऑटो में लटका मिला Meta का ID कार्ड, वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर उठने लगे सवाल