कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह राजनीति नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक खास खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही अवीवा बेग को शादी के लिए प्रपोज किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब सात साल से एक-दूसरे को जानते हैं और अब परिवार की सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते पर खुशी जताई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है. रेहान वाड्रा कांग्रेस की एक मजबूत राजनीतिक विरासत से जुड़े हुए हैं. वह प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी व सोनिया गांधी के नाती हैं. इसके बावजूद रेहान हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. उनका जन्म 29 अगस्त 2000 को हुआ था. रेहान की एक छोटी बहन भी हैं, जिनका नाम मिराया वाड्रा है. दोनों भाई-बहन आमतौर पर सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर वे अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ नजर आ जाते हैं.

पढ़ाई-लिखाई कहां से हुई?

रेहान वाड्रा का बचपन और पढ़ाई अलग-अलग शहरों में हुई है. उन्होंने शुरुआती शिक्षा दिल्ली से ली. इसके बाद उन्होंने देहरादून में भी पढ़ाई की. आगे की पढ़ाई के लिए रेहान लंदन चले गए, जहां उन्होंने एसओएएस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी की. उनकी पढ़ाई का झुकाव कला और रचनात्मक विषयों की ओर रहा है. यही वजह है कि उन्होंने पारंपरिक नौकरी या राजनीति का रास्ता नहीं चुना.

पढ़ाई पूरी करने के बाद रेहान वाड्रा ने कला के क्षेत्र में कदम रखा. वह पेशे से एक इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. उन्हें रंगों, आकृतियों और तस्वीरों के जरिए अपनी बात कहने में रुचि है. रेहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी खास शौक है. वह अक्सर प्रकृति, जानवरों और खुले वातावरण की तस्वीरें खींचते हैं. इसके अलावा उन्हें पेंटिंग और वीडियो शूटिंग में भी दिलचस्पी है. रेहान अब तक अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क की कई प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं. उनकी कला में प्रकृति, समाज और व्यक्तिगत भावनाओं की झलक देखने को मिलती है.

