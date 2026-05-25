पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, अभी करें आवेदन

Apprentice Posts Vacancy: युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है. बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ी खबर मानी जा रही है. इस भर्ती के जरिए कुल 635 पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट Punjab and Sind Bank पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 जून 2026 तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन पूरा कर लें.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है. केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 1 मई 2026 तक कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी. बैंक ने साफ कहा है कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए.

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बिना परीक्षा ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन 10+2 यानी इंटरमीडिएट में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाएगा. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है. मेरिट लिस्ट राज्य, जिला और कैटेगरी के हिसाब से तैयार की जाएगी. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपना राज्य और जिला सही तरीके से भरना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अंतिम चयन से पहले उम्मीदवारों के दस्तावेज और दी गई जानकारी की जांच भी की जाएगी.

आवेदन फीस और जरूरी जानकारी

आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन फीस के साथ टैक्स और पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, इसके साथ टैक्स और अन्य चार्ज अलग से लगेंगे. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा. बैंक ने साफ किया है कि कैश, चेक या मनी ऑर्डर के जरिए फीस स्वीकार नहीं की जाएगी. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती एक अच्छा मौका मानी जा रही है.

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