IIT बॉम्बे CSE कटऑफ 2026 किस रैंक पर मिलेगा एडमिशन, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

अगर आपका सपना आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का है, तो JoSAA Counselling 2026 की कटऑफ और काउंसलिंग प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है. सीट मिलने के बाद सही विकल्प चुनना भी उतना ही अहम होता है. यहां जानिए किस रैंक पर एडमिशन मिल सकता है और आगे क्या करना चाहिए.



आईआईटी बॉम्बे CSE में कितना रहा कटऑफ?

JoSAA Counselling 2026 के शुरुआती राउंड में आईआईटी बॉम्बे की CSE ब्रांच सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शाखाओं में रही. ओपन कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 65 रही. वहीं EWS में 20, OBC-NCL में 60, SC में 33 और ST कैटेगरी में 16 तक सीटें अलॉट हुईं. इससे साफ है कि आईआईटी बॉम्बे CSE में एडमिशन के लिए बहुत अच्छी रैंक की जरूरत होती है.

राउंड 2 में क्या बदला?

JoSAA के दूसरे राउंड में कुछ कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक में हल्का बदलाव देखने को मिला. ओपन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक लगभग 65 रही, जबकि OBC-NCL में यह 62 तक पहुंची. EWS, SC और ST कैटेगरी में भी मामूली बदलाव देखने को मिला. जिन छात्रों की रैंक इन कटऑफ के आसपास है, उनके पास अगले राउंड में सीट अपग्रेड होने की संभावना बनी रह सकती है.

पिछले साल का ट्रेंड देखें

काउंसलिंग के दौरान सिर्फ मौजूदा कटऑफ ही नहीं, बल्कि पिछले साल का ट्रेंड भी काफी मदद करता है. पिछले साल तीसरे राउंड में आईआईटी बॉम्बे CSE की ओपन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 66 तक पहुंची थी. इससे छात्रों को यह अंदाजा मिलता है कि आगे के राउंड में कितनी हलचल हो सकती है और सीट अपग्रेड होने की कितनी संभावना बन सकती है.

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Freeze Float और Slide में क्या अंतर है?

JoSAA में सीट मिलने के बाद छात्रों को तीन विकल्प दिए जाते हैं. अगर आप मिली हुई सीट से पूरी तरह संतुष्ट हैं तो Freeze चुन सकते हैं. अगर आप अपनी सीट सुरक्षित रखते हुए किसी बेहतर आईआईटी में अपग्रेड होने का इंतजार करना चाहते हैं तो Float सही विकल्प है. वहीं अगर आप उसी आईआईटी में बेहतर ब्रांच चाहते हैं तो Slide चुन सकते हैं. इन विकल्पों का सही चुनाव आपकी आगे की एडमिशन प्रक्रिया पर असर डालता है.

किस रैंक पर बढ़ जाती है एडमिशन की उम्मीद?

अगर आपकी JEE Advanced रैंक ओपन कैटेगरी में करीब 65 या उससे बेहतर है, तो आईआईटी बॉम्बे CSE में एडमिशन की संभावना मजबूत मानी जाती है. हालांकि हर राउंड में सीटों की उपलब्धता और छात्रों की पसंद के अनुसार कटऑफ में थोड़ा बदलाव हो सकता है. इसलिए हर राउंड का आधिकारिक कटऑफ जरूर देखते रहें.

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