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हिंदी न्यूज़शिक्षाRPSC Application Correction 2026: RPSC का बड़ा फैसला! 24 जुलाई तक फॉर्म करें Edit या Withdraw, वरना बैन और FIR

RPSC Application Correction 2026: RPSC का बड़ा फैसला! 24 जुलाई तक फॉर्म करें Edit या Withdraw, वरना बैन और FIR

RPSC ने APO, Inspector Factory & Boilers और Inspector Factory (Chemical) भर्ती 2026/2025 के लिए आवेदन सुधार और Withdrawal Window 24 जुलाई तक खोल दी है. जानें पूरी प्रक्रिया, फीस, नियम.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Sonam |  Updated at : 18 Jul 2026 11:19 AM (IST)
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राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने विभिन्न अहम भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर चुके लाखों अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्रों में करेक्शन करने और अयोग्य होने पर अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया है. 

अक्सर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें परीक्षा से वंचित होने या डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने 18 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक स्पेशल करेक्शन विंडो ओपन कर दी है. 

किन परीक्षाओं के लिए मिली छूट?

यह स्पेशल करेक्शन विंडो मुख्य रूप से तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए खोली गई है. 

  • सहायक अभियोजन अधिकारी (APO - प्रारंभिक) परीक्षा-2026
  • निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स (Inspector Factory and Boilers) परीक्षा-2025
  • निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा-2025

आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा 2 सितंबर 2026 को होनी है. वहीं, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 सितंबर 2026 को आयोजित होगी. ऐसे में यह पहल कैंडिडेट्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

आवेदन में संशोधन की पूरी प्रक्रिया और नियम

आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकेंगे. वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय दी जाने वाली डिटेल्स जैसे कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि और लिंग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इनके अलावा कैंडिडेट्स अपनी अन्य सभी जानकारियों में जरूरी करेक्शन कर सकते हैं.

इसके लिए कैंडिडेट्स को 500 रुपये की फीस देनी होगी, जो किसी भी नजदीकी ई-मित्र कियोस्क या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकते हैं. प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कैंडिडेट्स को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करना होगा. इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर संबंधित परीक्षा के लिए एडिट ऑप्शन चुनना होगा. आयोग ने साफ कहा है कि ऑफलाइन आवेदन या संशोधन किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. 

आवेदन वापस न लेने पर सख्त कानूनी कार्रवाई

करेक्शन के अलावा आरपीएससी ने इस बार बेहद सख्त कदम भी उठाया है. यह कदम उन कैंडिडेट्स को लेकर है, जो बिना एलिजिबिलिटी के ही फर्जी तरीके से फॉर्म भर देते हैं. आयोग ने ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों को 18 से 24 जुलाई 2026 के बीच अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया है. अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अपना आवेदन वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा ऐसे फर्जी उम्मीदवारों को आरपीएससी की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं से एक वर्ष के लिए बैन भी किया जा सकता है.

अनुपस्थित रहने वालों का OTR होगा ब्लॉक

आयोग केवल अयोग्य उम्मीदवारों पर ही सख्ती नहीं बरत रहा है, बल्कि उन कैंडिडेट्स पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन परीक्षा देने नहीं जाते. आयोग का मानना है कि परीक्षा आयोजित करने में काफी प्रशासनिक संसाधन और सरकारी धन खर्च होता है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें निर्धारित अवधि में अपना आवेदन वापस ले लेना चाहिए. जो कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करेंगे और बिना किसी कारण अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे. ऐसे नॉन-सीरियस कैंडिडेट्स की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा हमेशा के लिए ब्लॉक की जा सकती है. 

ये भी पढ़ें: सबसे कम रैंक पर कहां मिल सकता है MBBS? पिछले साल के ट्रेंड से समझिए पूरा गणित

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Jul 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
RPSC Rajasthan Public Service Commission RPSC Recruitment 2026
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