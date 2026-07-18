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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Second Board Result: आज जारी हो सकता है CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड 

CBSE Second Board Result: आज जारी हो सकता है CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड 

CBSE Second Board Result: सीबीएसई किसी भी समय 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने का आधिकारिक समय घोषित नहीं किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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CBSE Second Board Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज किसी भी समय 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने का समय घोषित नहीं किया गया है, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अपने लॉगिन क्रैडेंशियल्स तैयार रखें और ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.

इस बार सेकंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 में से 21 मई के बीच किया था. यह परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए गए दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम के अंतर्गत आयोजित की गई थी. इनमें वह छात्र शामिल हुए, जिन्होंने पहले बोर्ड परीक्षा में अपने अंक सुधारने या कंपार्टमेंट सब्जेक्ट में परीक्षा देने का ऑप्शन चुना था. 

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा रिजल्ट 

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in  पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर और उमंग ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध होगी. जिन छात्रों को वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण दिक्कत आए वह एसएमएस, आईवीआरएस और सीबीएसई मोबाइल ऐप जैसी ऑप्शनल सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ऐसे डाउनलोड करें सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट 

  • रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.
  • वहां सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें
  • इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जरूरी होने पर  बर्थ डेट भरें.
  • सभी जानकारी भरने के के बाद सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.
  • छात्र अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. 

डिजिलॉकर से ऐसे डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट 

छात्र डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके भी अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.  इसके लिए स्कूल की ओर से दिया गया 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन, रोल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद इश्यूज डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर सीबीएसई 10वीं मार्कशीट 2026 का ऑप्शन चुनकर डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है. यह मार्कशीट ऑफिशियल रूप मान्य होगी. 

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मार्कशीट में जरूर जांचे यह जानकारी 

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपना नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल स्टेटस ध्यान से जांच लें. किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर तुरंत अपने स्कूल से कांटेक्ट करें. 

रिजल्ट के बाद रीवैल्यूएशन कभी मिलेगा मौका 

अगर कोई छात्र अपने अंकों में से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह बोर्ड की ओर से तय प्रक्रिया के अनुसार रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए सबसे पहले मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करनी होगी. उत्तर पुस्तिका देखने के बाद निर्धारित समय के दौरान रिवैल्युएशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
CBSE CBSE 10th Result 2026 CBSE Second Board Result CBSE Class 10 Second Result
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