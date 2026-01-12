हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षापरीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9 जनवरी 2026 तक परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए लगभग 4.3 करोड़ लोगों ने  रजिस्ट्रेशन कराया है. यह संख्या अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Jan 2026 07:02 AM (IST)
परीक्षा का समय आते ही छात्रों के मन में तनाव, डर और कई सवाल उठने लगते हैं. इन्हीं चिंताओं को दूर करने और छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों से सीधे संवाद करने के उद्देश्य से हर साल परीक्षा पे चर्चा (PPC) का आयोजन किया जाता है. वर्ष 2026 में यह कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा रूप ले चुका है. इस बार परीक्षा पे चर्चा ने रजिस्ट्रेशन के मामले में नया इतिहास बना दिया है

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9 जनवरी 2026 तक परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए लगभग 4.3 करोड़ लोगों ने  रजिस्ट्रेशन कराया है. यह संख्या अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. इनमें सबसे ज्यादा भागीदारी छात्रों की रही है. जिसमें छात्र 4,00,41,236, शिक्षक 24,03,234 और अभिभावक 5,73,703 शामिल हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि परीक्षा पे चर्चा सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षक और पेरेंट्स भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. 

पिछले साल भी बना था विश्व रिकॉर्ड

पिछले संस्करण में परीक्षा पे चर्चा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता मिली थी. उस समय कार्यक्रम में 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए थे. इस बार 2026 में यह आंकड़ा और भी आगे निकल गया है, जिससे साफ है कि हर साल इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. 

कब होगा परीक्षा पे चर्चा 2026?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, परीक्षा पे चर्चा 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा. हालांकि, इसकी सटीक तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है. जो छात्र, शिक्षक या अभिभावक इसमें भाग लेना चाहते हैं, वे 11 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि तक आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक आवेदन कर सकते है. आवेदन के लिए प्रतिभागियों को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉग इन या साइन अप करना होगा. 

पंजीकरण और चयन प्रक्रिया कैसी है?

लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपनी श्रेणी चुननी होती है. इसके बाद उन्हें परीक्षा, पढ़ाई के तरीके या परीक्षा से जुड़े तनाव पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न-उत्तर गतिविधि में भाग लेना होता है. यह गतिविधि चयन प्रक्रिया का हिस्सा होती है. प्रक्रिया पूरी करने पर प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है. प्राप्त उत्तरों और सुझावों के आधार पर कुछ प्रश्नों और प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें कार्यक्रम के दौरान संवाद का मौका मिल सकता है. संवाद का स्वरूप और अन्य विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे.

1 दिसंबर से शुरू हुए थे रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 11 जनवरी 2026 तक चले हैं. इस दौरान देश-विदेश से लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस और सकारात्मक सोच को मजबूत करना भी है. यह कार्यक्रम हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले आयोजित किया जाता है, ताकि छात्रों को सही दिशा और मार्गदर्शन मिल सके. 

पिछले वर्ष का आयोजन

पिछले साल परीक्षा पे चर्चा का आठवां संस्करण 10 फरवरी को आयोजित हुआ था. इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. कार्यक्रम नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित किया गया, जहां छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने परीक्षा और तनाव से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत की थी. पिछले संस्करण में245 से ज्यादा देशों के छात्र, 153 देशों के शिक्षक, 149 देशों के अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़े थे. 2018 में जब पहली बार परीक्षा पे चर्चा आयोजित हुई थी, तब इसमें लगभग 22,000 प्रतिभागी शामिल हुए थे. आज यह संख्या बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गई है, जो इसकी सफलता और महत्व को दर्शाती है. 

यह भी पढ़ें: UPSC Exam 2026: UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम

Published at : 12 Jan 2026 07:02 AM (IST)
