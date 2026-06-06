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हिंदी न्यूज़शिक्षाबड़ी खबर: NTA का बड़ा बयान, Re-NEET UG पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी, पैसे ऐंठने के लिए फैलाया जा रहा झूठ

बड़ी खबर: NTA का बड़ा बयान, Re-NEET UG पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी, पैसे ऐंठने के लिए फैलाया जा रहा झूठ

NEET UG 2026: 'पेपर लीक' के दावे निकले पूरी तरह फर्जी, NTA ने कहा- ठगों के झांसे में न आएं छात्र और पेरेंट्स.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 06 Jun 2026 08:39 PM (IST)
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मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET UG 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही 'पेपर लीक' की खबरों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा एक्शन लिया है. NTA ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर 21 जून को नीट का पेपर लीक होने, पहले से पेपर मिलने या पेपर बेचे जाने के जितने भी दावे किए जा रहे हैं, वे सब पूरी तरह से झूठे, फर्जी और गुमराह करने वाले हैं. एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों को ऐसे किसी भी झांसे में न आने और पैसे न देने की सख्त हिदायत दी है.

छात्रों की मजबूरी का फायदा उठा रहे ठग- NTA

NTA ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि सोशल मीडिया पर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वे संगठित नकल माफिया और ठगों का काम हैं. ये गैंग परीक्षा के समय छात्रों और उनके परिवारों के तनाव व घबराहट का फायदा उठाकर फर्जी पेपर बेचने और उनसे मोटी रकम ऐंठने (वसूली) का धंधा चला रहे हैं. इंटरनेट पर चल रहा ऐसा हर एक दावा मनगढ़ंत और बकवास है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने साफ किए ये 4 बड़े पॉइंट

परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित: परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया एकदम सुरक्षित है और सभी जरूरी कड़े नियम लागू हैं, ताकि सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल मिल सके.

फर्जी अकाउंट्स पर एक्शन: NTA सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले ऐसे सभी चैनलों और अकाउंट्स की पहचान कर रहा है. साइबर क्राइम टीम को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है ताकि इन अकाउंट्स को तुरंत बंद (Takedown) कराया जा सके.

होगी जेल, दर्ज हो रही FIR

इस तरह के फर्जी कंटेंट बनाने, उसे शेयर करने या आगे फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ NTA पुलिस और साइबर क्राइम सेल में कानूनी शिकायत (FIR) दर्ज करा रहा है. छात्रों को ठगने का प्रयास एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, जिसमें शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. 

यह भी पढ़ें: Australia Study Scholarship: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए कितना खर्च होता है पैसा, क्या यहां मुफ्त में पढ़ने का मिल सकता है मौका?

झांसे में न आएं पेरेंट्स

उम्मीदवारों और माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे ऐसे किसी भी मैसेज को न तो आगे फॉरवर्ड करें और न ही इन ठगों को कोई पैसा दें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 08:22 PM (IST)
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