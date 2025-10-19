हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
JEE Main के लिए एनटीए ने जारी किया शेड्यूल! जानिए कब से शुरू होंगी परीक्षाएं- ऐसे कर सकेंगे आवेदन

JEE Main के लिए एनटीए ने जारी किया शेड्यूल! जानिए कब से शुरू होंगी परीक्षाएं- ऐसे कर सकेंगे आवेदन

परीक्षाओं का शेड्यूल 2026 के लिए एनटीए ने जारी कर दिया है. जी हां, कब और कैसा है शेड्यूल आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और रफ्तार दे पाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 10:43 PM (IST)
इंजीनियर बनना हर उस छात्र का सपना होता है जिसकी पृष्ठभूमि साइंस या फिर मैथ से होती है. ऐसे में जिन्हें आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला चाहिए होता है उन्हें जेईई मैंस और जेईई एडवांस जैसी परीक्षाएं पास करनी होती है. इन्हीं परीक्षाओं JEE MAIN 2026 का शेड्यूल एनटीए ने जारी कर दिया है. जी हां, कब और कैसा है शेड्यूल आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और रफ्तार दे पाएं.

NTA ने किया जेईई मैन की परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान!

आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2026 के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस परीक्षा का पहला सेशन 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक रहेगा यानी इन तारीखों के दरमियान परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसके अलावा अगर बात करें दूसरे सेशन की तो वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा. पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 से ही शुरू हो रहे हैं तो वहीं दूसरे सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में खुलेगी.

JEE Main के लिए एनटीए ने जारी किया शेड्यूल! जानिए कब से शुरू होंगी परीक्षाएं- ऐसे कर सकेंगे आवेदन

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

उम्मीदवारों के सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट Jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. उम्मीदवारों को एनटीए ने ये भी सलाह दी है कि जानकारी भरते वक्त आधार कार्ड को अपडेट रखें और दी गई जानकारी आधार कार्ड से मेल खाए जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े.

क्यों जरूरी है जेईई परीक्षा?

आपको बता दें कि जेईई मैन परीक्षा से उम्मीदवारों को देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे एनआईटी, आईआईआईटी और कई सारे केंद्रिय विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है. इसके लिए साल भर तक उम्मीदवार कड़ी मेहनत और कोचिंग करके परीक्षा में बैठते हैं. जेईई मैन में जो छात्र मेरिट में आते हैं और कटऑफ पार कर जाते हैं उन्हें जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है जिसके जरिए देश के महनीय और प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है.

Published at : 19 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Education JEE (Main) NTA Schedule
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
