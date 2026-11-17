देश में सीवर की सफाई आज भी कई जगहों पर कर्मचारियों के लिए जानलेवा काम बनी हुई है. नालों और सीवर की गहराई में जमा जहरीली गैसों का पता कई बार समय रहते नहीं चल पाता. कर्मचारी जैसे ही सफाई के लिए नीचे उतरते हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है और कुछ ही समय में स्थिति गंभीर हो जाती है. कई हादसों में जहरीली गैसों के कारण कर्मचारियों की जान तक चली जाती है.

ऐसे में तकनीक की मदद से इन हादसों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है. हिमाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) हमीरपुर के छात्रों ने एक ऐसा गैस सेंसर विकसित किया है, जो जहरीली गैसों की मौजूदगी का पता लगाकर समय रहते अलर्ट दे सकता है.

8 सेकंड से भी कम समय में मिलेगा अलर्ट

NIT हमीरपुर के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के बीटेक 3rd year के विद्यार्थियों शिवम यादव, गोबिंद प्रजापति, निखिल और नवीन ने यह खास सेंसर विकसित किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आठ सेकंड से भी कम समय में जहरीली गैस की मौजूदगी का संकेत दे सकता है. इस तकनीक को विकसित करने के लिए छात्रों ने कोबाल्ट और वैनेडियम पेंटोक्साइड से विशेष नैनो मटेरियल तैयार किया है. इसकी बेहद पतली परत एक लचीले पॉलिमर बेस पर लगाई गई है. इस सेंसर की मदद से अमोनिया और हाइड्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की पहचान की जा सकती है.

ऐसे काम करता है यह गैस सेंसर

इस सेंसर की कार्यप्रणाली रासायनिक प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर आधारित है. सामान्य हवा में मौजूद ऑक्सीजन सेंसर की सतह पर जमा रहती है. इससे सेंसर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक निश्चित स्तर पर बना रहता है. जैसे ही कोई संबंधित जहरीली गैस सेंसर के संपर्क में आती है, उसकी सतह पर रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगती है. इसके कारण सेंसर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदल जाता है. सेंसर इस बदलाव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है. इसके बाद माइक्रोकंट्रोलर इन संकेतों को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है. इससे गैस की मौजूदगी और उसकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है. जब गैस का प्रभाव खत्म हो जाता है तो सेंसर दोबारा सामान्य स्थिति में लौट आता है.

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बाजार के मुकाबले काफी सस्ता है डिवाइस

इस तकनीक की एक और खासियत इसकी कम लागत है. छात्रों के मुताबिक इस सेंसर को तैयार करने में लगभग 15 हजार रुपये का खर्च आने का अनुमान है. वहीं बाजार में केवल एक प्रकार की गैस पहचानने वाले सेंसर की कीमत ही 20 से 25 हजार रुपये तक होती है. इसके अलावा बाजार में उपलब्ध कुछ सेंसर को गैस की मौजूदगी का संकेत देने में 15 से 30 सेकंड तक लगते हैं. ऐसे में आठ सेकंड से कम समय में संकेत देने वाला यह सेंसर उपयोगी विकल्प बन सकता है.

सीवर कर्मचारियों की जान बचा सकेगा

सीवर में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी गैसों का खतरा रहता है. इनमें से कुछ गैसें कम मात्रा में भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. खासकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जानलेवा साबित हो सकती है. अगर इस तरह के सेंसर को सीवर में उतरने से पहले गैस की जांच करने वाले उपकरणों में लगाया जाए तो कर्मचारियों को संभावित खतरे की जानकारी मिल सकती है.

दूसरी जहरीली गैसों के लिए भी हो सकता है तैयार

इस सेंसर की डिजाइन को जरूरत के मुताबिक बदला जा सकता है. छात्रों के अनुसा इसमें कोबाल्ट की डोपिंग में बदलाव करके दूसरी हानिकारक गैसों की पहचान करने की क्षमता भी विकसित की जा सकती है. इसके अलावा यह सेंसर कम तापमान पर काम कर सकता है, जिससे बिजली की खपत कम रखने में मदद मिलेगी. पिछले महीने NIT हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ में छात्रों ने इस तकनीक का प्रदर्शन किया था. इसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों में भी जगह मिली.

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