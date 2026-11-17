JNU VC Recruitment 2026: देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जल्द ही नया कुलपति मिलने वाला है. यूनिवर्सिटी की वर्तमान कुलपति प्रो. शांति श्री डी. पंडित का 5 साल का कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा होने जा रहा है. उनके कार्यकाल के समापन से पहले ही शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने जेएनयू के नए कुलपति पद के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रो. शांति श्री डी. पंडित ने 7 फरवरी 2022 को इस पद को संभाला था और वह जेएनयू के इतिहास में इस पद नियुक्त होने वाली पहली महिला कुलपति है. वहीं खास बात यह है कि प्रो. शांति श्री डी. पंडित जेएनयू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र भी रही है. उनके कार्यकाल के दौरान संकाय भर्ती, पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया और परिसर में चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक जैसे मुद्दों को लेकर की चर्चाएं और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे. अब उनके जाने से पहले नए नेतृत्व के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

क्या है योग्यता और पात्रता के मानदंड?

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जेएनयू के अगले कुलपति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ शर्ते पूरी करनी होगी. इसमें उम्मीदवार के पास किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है. इसके अलावा किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में एकेडमिक लीडरशिप में 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र होंगे. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तारीख तक 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही उच्च शिक्षा की क्षमता, नैतिकता और संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता होना भी उसमें जरूरी है.

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कितना मिलेगा वेतन और भत्ते?

नई कुलपति के पद के लिए सैलरी और भत्ते की जानकारी भी सामने आई है. इसमें निश्चित महीने का वेतन 2,10,000 प्रतिमाह होगा. वहीं विशेष भत्ते 11,250 प्रतिमाह मिलेगा. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार दूसरे स्वीकार्य सामान्य भत्ते भी कुलपति को प्रदान किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तारीख

नई कुलपति का चयन जेएनयू अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक विशेष चयन समिति की सिफारिश पर तैयार उम्मीदवारों के पैनल के आधार पर किया जाएगा. वहीं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार शिक्षा मंत्रालय के समर्थ पोर्टल vcrec.samarth.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और 15 दिसंबर 2026 शाम 5:00 बजे तक फाॅर्म जमा करने की आखिरी तारीख तय की गई है.

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