SC Students Scholarship 2026: हायर एजुकेशन का सपना देख रहे अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र सरकार ने सत्र 2026-27 के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य एससी समुदाय के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता देना है. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अनुसार 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई थी. वही योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन फाॅर्म जमा कर सकते हैं. निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आने वाली 30 तारीख से पहले वह इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दें.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को मंत्रालय की ओर से जारी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. इसमें आवेदक का अनुसूचित जाति समुदाय से होना जरूरी है. वहीं छात्र के परिवार के सभी सोर्स से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यह योजना केवल उन छात्रों के लिए है, जो 12वीं के बाद मंत्रालय की ओर से अधिसूचित और सूचीबद्ध संस्थानों में किसी फुल टाइम हायर एजुकेशनल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं.

छात्रवृत्ति के लिए क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को पढ़ाई और रहने-खाने के खर्चों में बड़ी राहत दी जाएगी. पात्र ट्यूशन फीस और नॉन रिफंडेबल फीस की पूरी भरपाई की जाती है. वहीं प्राइवेट क्षेत्र के संस्थानों के लिए यह सीमा अधिकतम 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार छात्रों को रहने, किताबें, स्टेशनरी और दूसरे खर्चों के लिए पहले वर्ष 86 हजार रुपये और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष 41,000 का भत्ता दिया जाता है. योजना के प्रावधानों के तहत कंप्यूटर या लैपटॉप और उससे जुड़ी एसेसरीज खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता शामिल है.

SC स्कॉलरशिप 2026-27 से जुड़ी जरूरी तारीखें

आवेदन शुरू होने की तारीख- 1 जून 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख- 30 नवंबर 2026

डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख- 15 दिसंबर 2026

संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन- 15 दिसंबर 2026

DNO, SNO, MNO वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख- 31 दिसंबर 2026

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले उम्मीदवार नेशनल स्कॉलरशिप https://scholarships.gov.in/ पोर्टल पर जाएं.

अब यहां स्टूडेंट सेक्शन में जाए और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

अब रजिस्ट्रेशन डिटेल की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें.

इसके बाद स्कॉलरशिप से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई पर्सनल, एजुकेशनल और आय संबंधित डिटेल को भरें.

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

लास्ट में फॉर्म को अच्छी तरह जांच कर सबमिट कर दें.

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