SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के मामले में प्रश्न करने और आंदोलन करने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने 'पप्पू' कहा है. अर्जुन सिंह ने कहा कि "राहुल गांधी एक 'पप्पू' हैं. SIR से जुड़ी हर चीज सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई है और उन्हें हर बात की पूरी जानकारी है. फिर भी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, अगर उससे भी बड़ी कोई अदालत है, तो उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट जाने दीजिए, वे वहां भी जा सकते हैं.

आगे उन्होंने कहा, 'एक 'पप्पू' अमेरिका में बैठ हुआ है सैम पित्रोदा जो कि अमेरिका के लिए काम करता है और जो भारत को अस्थिर करवाने के लिए अमेरिका से पैसा लेता है और कांग्रेस का ऑल वर्ल्ड का नेता है, कांग्रेस इंडिया में बचा नहीं है और वो वर्ल्ड का नेता है. इनका असली उद्देश्य देश को गुलाम बनाना है, देश को अपराधियों के हाथ में देना और देश को लूटेरों के हाथों में देना यही उनका काम है.'

North 24 Parganas, West Bengal: Minister Arjun Singh says, "Rahul Gandhi is a Pappu. Everything regarding SIR has taken place under the supervision of the Supreme Court, with full knowledge of everything. Still, let him go to the Supreme Court; if there is any court bigger than that, let him go to the International Court—he can go there too. What does Pappu have..." — IANS (@ians_india) November 17, 2026

SIR और CEC का मामला

सितंबर में इंडियन एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयुक्तों की असहमति की खबर के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में SIR और CEC के खिलाफ आंदोलन तेज किए थे. मामला बढ़ जाने पर SIR की पूरी प्रक्रिया पर जांच और सुनवाई के लिए एक केस सुप्रीम कोर्ट में किया गया था. जिसका जिक्र मंत्री अर्जुन सिंह ने अपने बयान में किया.

साल 2018 में राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए इस मजाक को अपने ऊपर लेते हुए, स्वयं को पप्पू कहा था. जब उन्होंने कहा था, 'आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके लिए मेरे अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए आपके लिए मैं पप्पू हूं, आप मुझे अलग-अलग गली दे सकते हो, लेकिन मैं मोहब्बत की दुकान चलाना चाहता हूं.'