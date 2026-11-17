सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने का अच्छा मौका सामने आया है. असम राइफल्स ने टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती रैली 2026 के तहत कुल 354 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती में अलग-अलग तकनीकी और गैर-तकनीकी ट्रेड शामिल किए गए हैं. खास बात यह है कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा तक रखी गई है. ऐसे में अलग-अलग अकादमिक बैकग्राउंड वाले योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती का संचालन डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स, शिलॉन्ग की ओर से किया जा रहा है.

इन पदों पर होगी भर्ती

असम राइफल्स की इस भर्ती में कुल 354 ग्रुप-C पद शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा 124 पद वारंट ऑफिसर (सिफर) के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा राइफलमैन (इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल) के 32, राइफलमैन (आर्मरर) के 29, राइफलमैन (मेसन) के 29 और राइफलमैन (इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल) के 22 पद हैं. अन्य पदों में लाइनमैन फील्ड, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, मेटलस्मिथ, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे ट्रेड शामिल हैं. यानी इस भर्ती में तकनीकी काम से लेकर मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े उम्मीदवारों के लिए भी अवसर हैं.

यह उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार सभी विज्ञापित ट्रेड पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं. इसके अलावा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वैध डोमिसाइल अथवा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट (PRC) होना चाहिए. शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग है. कुछ पदों के लिए केवल 10वीं पास होना पर्याप्त है, जबकि कुछ तकनीकी पदों के लिए 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी है. वहीं सिफर ट्रेड के लिए 12वीं के साथ रेडियो एंड टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक्स में दो साल का आईटीआई सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी में ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है.

आयु सीमा पद के हिसाब से अलग-अलग ह

आयु सीमा भी पद के हिसाब से निर्धारित की गई है. अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 23 साल रखी गई है. कुछ पदों, जैसे सिफर और ड्राफ्ट्समैन के लिए अधिकतम उम्र 25 साल है. उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को अधिकतम उम्र में पांच साल और ओबीसी वर्ग को तीन साल की छूट दी जाएगी. वहीं ग्रुप-C पदों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है. हालांकि एससी, एसटी और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. फीस का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन माध्यम या नोटिफिकेशन में दिए गए एसबीआई बैंक काउंटर के विकल्प से किया जा सकता है. भुगतान की रसीद संभालकर रखना जरूरी है.

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ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

असम राइफल्स में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET आयोजित किया जाएगा. इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होना होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक सामान्य क्षेत्र के पुरुष उम्मीदवारों को पांच किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी. सीबीटी कुल 100 अंकों की होगी. इसमें सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35 परसेंट, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 33 परसेंट अंक निर्धारित हैं. इसके बाद ट्रेड स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी. अंतिम चयन मेरिट और उपलब्ध पदों के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए ONLINE APPLICATION विकल्प पर क्लिक करें. अब आपके सामने भर्ती का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. इसमें मांगी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, पता और अन्य जरूरी जानकारी भरें. आवेदन में अपना चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दर्ज करें, क्योंकि भर्ती से जुड़ी आगे की जानकारी इन्हीं माध्यमों से भेजी जाएगी. अपनी कैटेगरी और संबंधित ट्रेड का चयन सावधानी से करें. अब निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. फीस जमा करने के बाद भुगतान की रसीद या चालान की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करें. अब भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

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