MPPSC Exam Calendar 2027: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए संभावित भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी इस वार्षिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की कुल 25 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं.

राज्य सरकार की ईयर ऑफ यूथ पहल के तहत यह भी तय किया गया है कि वर्ष 2027 से राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी. समय से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी होने से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी.

राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा की प्रमुख तिथियां

जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 का आयोजन 24 जनवरी 2027 को किया जाएगा. इसके बाद राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल 2027 को होगी, जबकि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 10 मई से 15 मई 2027 के बीच निर्धारित किया गया है. वहीं, दूसरी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 मई 2027 को आयोजित की जाएगी और इसकी मुख्य परीक्षा 9 अगस्त से 14 अगस्त 2027 तक संपन्न होगी.

साल 2027 की अन्य बड़ी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल

सिविल सेवा के अलावा आयोग ने कई अन्य तकनीकी और प्रशासनिक पदों की परीक्षा तिथियां भी स्पष्ट कर दी हैं. इसके तहत राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 14 फरवरी 2027 को और राज्य पात्रता परीक्षा 7 मार्च 2027 को आयोजित होगी.

इसके बाद 18 अप्रैल 2027 को पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और उप संचालक व प्राचार्य ग्रेड-2 की परीक्षाएं रखी गई हैं. सहायक कुलसचिव की परीक्षा 30 मई 2027 को तथा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की परीक्षाएं 27 जून 2027 को आयोजित होंगी.

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जुलाई से अक्टूबर तक होने वाली प्रमुख परीक्षाएं

कैलेंडर के दूसरे चरण में 4 जुलाई 2027 को विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्टे्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. इसके बाद 25 जुलाई 2027 को सहायक प्रबंधक और माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा होगी, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त 2027 को ली जाएगी.

सितंबर और अक्टूबर के कार्यक्रम में 26 सितंबर 2027 को वैज्ञानिक अधिकारी तथा टेक्सेशन ऑफिसर की परीक्षा तय की गई है. पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर पद के लिए परीक्षा 17 अक्टूबर 2027 को आयोजित होगी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा कैलेंडर पूर्णतः संभावित है और संबंधित विभागों से मांग पत्र व शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद ही प्रत्येक परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा.

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