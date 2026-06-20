NEET UG री-एग्जाम में बायोमेट्रिक फेल होने पर घबराएं नहीं, ये है NTA का प्लान

NEET UG 2026 का री-एग्जाम कल आयोजित किया जाएगा. पहले यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था. अब NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) नए सिरे से परीक्षा करा रही है और इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त रखी गई है.

परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले फ्रिस्किंग और एडमिट कार्ड की जांच से गुजरना होगा. इसके बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले Aadhaar आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा. यह प्रक्रिया उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.

नियमों का पालन करना जरूरी

NTA ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उम्मीदवार बिना किसी वैध और दर्ज कारण के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने से मना करता है, तो इसे परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

अगर Aadhaar/Biometric Verification फेल हो जाए तो?

कई बार तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफल नहीं हो पाता. जैसे कि मशीन में खराबी, इंटरनेट या UIDAI सर्वर की दिक्कत, फिंगरप्रिंट का साफ न मिलना या किसी शारीरिक कारण से बायोमेट्रिक देना संभव न होना. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. NTA ने साफ कहा है कि सिर्फ बायोमेट्रिक फेल होने की वजह से किसी उम्मीदवार को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा.

उम्मीदवार को क्या करना होगा?

अगर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो तुरंत परीक्षा केंद्र के अधिकारियों को इसकी जानकारी दें. सेंटर सुपरिटेंडेंट से निर्धारित Undertaking Form प्राप्त करें. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर जमा करें. अधिकारियों द्वारा बताए गए अतिरिक्त सत्यापन (Verification) में सहयोग करें. यदि कोई रसीद, निर्देश या पोस्ट-एग्जाम वेरिफिकेशन संबंधी दस्तावेज दिया जाए तो उसे रखें.

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परीक्षा के दौरान नहीं होगा वेरिफिकेशन

NTA के अनुसार बायोमेट्रिक जांच परीक्षा शुरू होने से पहले और जरूरत पड़ने पर परीक्षा खत्म होने के बाद की जा सकती है. परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

NTA की अपील

NTA ने कहा है कि परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और सुचारु रूप से कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. एजेंसी ने उम्मीदवारों से शांत रहने, अपनी तैयारी पर भरोसा रखने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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