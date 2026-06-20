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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Re-Exam 2026: 22.79 लाख स्टूडेंट्स, 551 शहर... डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड और क्या करें-क्या नहीं? NEET री-एग्जाम का A To Z

NEET Re-Exam 2026: 22.79 लाख स्टूडेंट्स, 551 शहर... डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड और क्या करें-क्या नहीं? NEET री-एग्जाम का A To Z

NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन कल किया जाएगा. आइए जानते हैं परीक्षा केंद्र में आप क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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नीट यूजी 2026 परीक्षा के लीक होने के बाद NTA और सरकार की तरफ से इसको फिर से कराने का फैसला लिया था. ऐसे में नीट री- एग्जाम का आयोजन कल होगा. जिसे लेकर खास सावधानियां बरती जा रही हैं. वहीं, कैंडिडेट्स के लिए भी परीक्षा एजेंसी कुछ खास गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिन्हें हर उम्मीदवार को फॉलो करना होगा. आइए डिटेल में जानते हैं...

बताते चलें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 का री-एग्जाम कल यानी रविवार, 21 जून को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. ये एग्जाम देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में करीब 22.79 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे.

हाल ही में हुई परीक्षा को लेकर उठे विवादों के बाद इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पुलिस सुरक्षा और सघन तलाशी की व्यवस्था रहेगी.


NEET Re-Exam 2026: 22.79 लाख स्टूडेंट्स, 551 शहर... डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड और क्या करें-क्या नहीं? NEET री-एग्जाम का A To Z

सबसे पहले जान लें रिपोर्टिंग टाइम

अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. NTA ने साफ कहा है कि 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए आखिरी समय का जोखिम लेने से बचें और समय से पहले सेंटर पहुंचें.


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परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

  • एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी
  • एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, पैन, वोटर आईडी आदि)
  • उपस्थिति पत्रक के लिए पासपोर्ट साइज फोटो
  • ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल
  • डायबिटीज से पीड़ित उम्मीदवार नियमों के अनुसार शुगर टैबलेट और फल (केला, सेब, संतरा आदि) ले जा सकते हैं.


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क्या पहनकर जाएं?

  • NTA ने उम्मीदवारों को साधारण और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है.
  • आधी बांह के कपड़े पहनना बेहतर रहेगा.
  • भारी कढ़ाई, बड़े बटन या ज्यादा जेब वाले कपड़ों से बचें.
  • साधारण चप्पल या सैंडल पहनें.
  • मेटल वाली एक्सेसरीज न पहनें.
  • धार्मिक या पारंपरिक परिधान पहनने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त जांच के लिए थोड़ा पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.


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सेंटर के अंदर क्या होगा?

प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की सघन तलाशी होगी. इसके बाद आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी फर्जी उम्मीदवार की पहचान हो सके. हालांकि NTA ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों, कमजोर फिंगरप्रिंट या UIDAI कनेक्टिविटी की समस्या के चलते यदि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा. ऐसे मामलों में दस्तावेजों के आधार पर मैनुअल सत्यापन किया जाएगा.


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यह भी पढ़ें - NEET-UG 2026 Re-Exam Alert: NEET री-एग्जाम में पुराने एडमिड कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, NTA भेज रहा छात्रों को अलर्ट

कैसे होगी निगरानी?

  • इस बार परीक्षा की निगरानी कई स्तरों पर की जाएगी.
  • देशभर में 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं.
  • सभी परीक्षा केंद्र CCTV कैमरों की निगरानी में रहेंगे.
  • कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी.
  • प्रश्नपत्र और गोपनीय सामग्री सीलबंद सुरक्षा व्यवस्था में भेजी जाएगी.
  • सामग्री ले जाने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग और पुलिस एस्कॉर्ट रहेगा.
  • सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है.

अफवाहों से रहें सावधान

NTA ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें. केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें.

यह भी पढ़ें - क्या फिर लीक हो गया NEET री-एग्जाम का पेपर? जानें बुकलेट पैकेट को लेकर सरकार ने क्या कहा

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Education NEET Re-NEET Re- NEET
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